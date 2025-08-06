دينا الشربيني تحسمها: رمضان 2026 بدون «كامل العدد»

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:08 مساءً - أعلنت الفنانة دينا الشربيني بشكل نهائي غياب مسلسلها الناجح «كامل العدد» عن موسم دراما رمضان 2026، بعد ثلاثة مواسم متتالية من الحضور والتفاعل الجماهيري اللافت، مؤكدة أن هذا الغياب ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها.

"غياب مأثر فيّ أوي"

وفي تصريحات تلفزيونية، عبّرت دينا عن حزنها قائلة: «بشوف كذا حاجة لرمضان 2026، وأتمنى أستقر على حاجة، علشان السنة دي مفيش كامل العدد، ودي حاجة مضايقاني ومأثرة فيّ أوي، لأن بقالنا 3 سنين بنعمله، ولسه بحاول أدور على سكريبت حلو يعجب الناس وأتمنى ألاقي حاجة كويسة».

هل يعود "كامل العدد" بجزء رابع؟

وعن إمكانية تقديم جزء رابع من المسلسل، سبق أن أوضحت الشربيني أن الأمر لا يزال غير محسوم، رغم تعلق الجمهور بالعمل وإصرارهم على استمراره. وقالت: «أشعر أن ثلاثة أجزاء كافية جدًا، في كل مرة نقول خلاص مش هنكمل، وبعدين نغيّر رأينا بسبب تفاعل الجمهور ومطالباتهم بجزء جديد، سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع، حتى أصدقائي يطلبون مني جزء جديد».

وأضافت: «لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، لكني أحب كامل العدد جدًا، وسنرى ما سيحدث لاحقًا، الأهم الآن أن الجزء الثالث نال إعجاب الجمهور، وحقق نفس نجاح الأجزاء السابقة».

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مسلسل كامل العدد

يُذكر أن مسلسل «كامل العدد ++» عُرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبدالوارث، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، حمزة دياب، مالك عماد، وألفت إمام.

العمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة العمل

تدور أحداث المسلسل حول ليلى، التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل، وزوجها أحمد مختار، طبيب التجميل، حيث يواجهان تحديات وأزمات يومية بسبب تربية ثمانية أبناء يعيشون معًا تحت سقف واحد. ويقدّم العمل مزيجًا من الكوميديا والدراما العائلية بأسلوب خفيف ولطيف جذب المشاهدين منذ موسمه الأول.

آخر مشاركات دينا الشربيني الدرامية

خاضت منافسات، من خلال مسلسل "" والذي شهدت أحداثه على عودة الهدوء والاستقرار على حياة "أحمد" شريف سلامة" و"ليلى" دينا الشربيني، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

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