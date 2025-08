كيلي ماك.. رحيل مُبكر وروح خفيفة ومسيرة فنية مؤثرة

كيلي ماك وطفولة مليئة بالشغف وحب السينما

حياة عاطفية قصيرة

المرض الذي غيّر كل شيء

مشوار فني لم يتخطَ إلا سنوات قليلة ولكنه مزدهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:08 مساءً - النجمة الأمريكية، التي عرفت بأدوارها المميزة في التلفزيون والسينما، فارقت الحياة عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد معركة شجاعة مع نوع نادر من السرطان، تاركة خلفها مسيرة قصيرة، لكنها مؤثرة، وصدى لن يُنسى في قلوب محبيها وزملائها، الذين أكدوا أنها "رحلت بسلام، تاركة أثراً خالداً كالفراشات"، وفي هذا التقرير، نستعرض بعضاً من محطات حياتها القصيرة.ولدتفي 10 يوليو 1992، ونشأت وسط عائلة محبة، هي الابنة الكبرى لكريستين وليندسي كليبينو، ولها شقيقان، أحدهما -باركر- يعمل أيضاً في مجال التمثيل، والأخرى هي كاثرين كليبينو.برز شغفها بالتمثيل منذ طفولتها، حيث كانت تُقلد مقاطع من أفلامها ومسلسلاتها المفضلة أمام عائلتها، وبعدما لاحظوا موهبتها المبكرة، ساعدوها في الدخول لعالم الإعلانات التجارية، وأحضروا لها كاميرا فيديو كهدية، ومن هنا نمّت موهبتها في الفن، ليس فقط بالتمثيل، ولكن أيضاً بالتصوير وكذلك الإخراج.وواصلتشغفها بالدراسة والفن، لتحصل على بكالوريوس في التصوير السينمائي من جامعة تشابمان عام 2014، إلى جانب دراسة التمثيل في مدرسة تيش المرموقة بجامعة نيويورك، حيث نالت أولى جوائزها عن دورها في الفيلم القصير The Elephant Garden.يُمكنكِ الإطلاع على وفاة الممثلة كيلي ماك نجمة The Walking Dead عن 33 عامًا بعد صراع مع مرض نادرلم تحظَبحياة عاطفية طويلة، فقد لاحقها المرض مبكراً، وقضى على مسيرتها الفنية وأيضاً حياتها العاطفية.ولكنها ارتبطت مؤخراً بالممثل لوغان لانيير، الذي كان داعماً لها خلال رحلة مرضها، من دون أن يتزوجا أو يُرزقا بأطفال.إليكِ هذا الخبر: جيسون جيمس ريختر ينعي النجم الأمريكي الراحل مايكل مادسنفي عام 2024، أُعلن عن إصابةبورم يصيب الجهاز العصبي المركزي، وبعدها اكتُشف أنه من أكثر أنواع الأورام عدوانية ونُدرة. ورغم أن بعض التكهنات دارت حول حالتها، فإن عائلتها أكدت تشخيصها بدقة، وطلبت احترام خصوصيتها خلال فترة العلاج.خضعتلعملية جراحية دقيقة أفقدتها القدرة على الحركة، كما أنها ظلت تتلقى العلاج الخاص بالسرطان لشهور، وحتى وفاتها، ورغم الألم الجسدي والنفسي الذي كان يحاوطها، كانت تتمتع الممثلة الشابة الراحلة بروح مرحة، وحرصت على مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.للمزيد: وفاة الممثل الهندي موهانراج مصمم مشاهد الأكشن أثناء تصوير مشهد ‏خطيرانطلقتنحو النجومية؛ من خلال مشاركتها البارزة في مسلسل The Walking Dead، حيث لعبت دور "آدي" في الموسم التاسع، وتركت بصمة واضحة رغم ظهورها في خمس حلقات فقط، تبع ذلك أدوار مميزة في أعمال تلفزيونية شهيرة مثل Chicago Med، حيث جسدت شخصية "بينيلوبي جاكوبس"، وظهرت أيضاً في 9-1-1 وSchool’d.على صعيد السينما، برزت في فيلم Broadcast Signal Intrusion عام 2021، بدور "أليس"، والذي لاقى إشادة نقدية بأدائها الكاريزمي. وفي عام 2024، شاركت في بطولة فيلم Delicate Arch بدور "وايلدا"، كما عرفها جمهور الأنيميشن بصوت "غوين ستايسي" في فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018.ولم تقتصر موهبتها على التمثيل فقط، فقد كانت كيلي أيضاً منتجة موهوبة، من أبرز أعمالها فيلم Knocking on Doors -2016 الحائز على جائزة في مهرجان أتلانتا لأفلام الرعب. وكانت قد انتهت قبل وفاتها من تصوير فيلمها الجديد Universal، الذي يُتوقع عرضه لاحقاً.قد ترغبين في معرفة رحيل جوليان مكماهون دون جنازة ومراسم.. وغياب الأصدقاء

