زوج شيماء سيف يحتفل بيوم ميلادها: كل سنة وأنت في ضهري

"مراتي وبنتي وحبيبتي وصاحبتي"

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هل وقع خلاف بين شيماء سيف وزوجها قبل أسابيع؟

آخر أعمال شيماء سيف في السينما والتلفزيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:08 مساءً - حرص المنتج الفني، على الاحتفال بيوم ميلاد زوجته الفنانة، حيث بعث لها رسالة تحمل قدرًا كبيرًا من الرومانسية، مستعينًا بأغنية "قمر" للفنان، والتي طُرحت ضمن ألبومه الأخير "ابتدينا"، في محاولة للتعبير عن مشاعره اتجاهها.ونشر محمد كارتر، مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستغرام"، تضمن صورًا متنوعة لزوجته شيماء سيف، من إجازتها الصيفية في إحدى القرى السياحية، فيما يغلب عليها العفوية والبساطة، وعلق عليها بقوله: "كل سنة وأنتي قمر وروحك قمر وقلبك قمر.. كل سنة وأنتي معايا وجنبي وفي ضهري.. مراتي وبنتي وحببتي وصاحبتي.. ربنا ما يحرمني منك أبدًا ويخليكي ليا".ويأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة، من تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول وجود خلافات حادة بينهما، حيث خرجت شيماء سيف آنذاك، لتنفي تلك الشائعات بشكلٍ قاطع، مؤكدة بأن ما تم تدواله غير صحيح وأن علاقتها بزوجها جيدة، وذلك من خلال رسالة رومانسية وجهتها لزوجها عبر خاصية "ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجاءت مضمونها في سياق رومانسي: "حبيبي ربنا يخليهولي يارب".وتشارك الفنانةكضيفة شرف في فيلم "" للنجم تامر حسني، الذي يعرض حالياً في دور السينما ويتناول الفيلم تأثير السوشال ميديا على المجتمع، حول محمد فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على وسائل التواصل. لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.وتتوالي الأحداث وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً! لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها. على محمد الآن أن ينهض بحملٍ ثقيل: مسؤولية إعادة روابط العائلة، وإنقاذ حب حياته من قبضة الإنترنت.أما على مستوى الدراما التلفزيونية، فقد تواجدت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "" الذي جاء من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، ندى موسى، عصام السقا، طارق النهري، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، مايا طلام، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" دارت أحداثه حول قصة حياة راقصة، التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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