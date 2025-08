ضمن مهرجان تورنتو ال50: عروض أولى لأفلام عربية وعالمية

أبرز العروض العالمية (World Premieres)

غايل موريس – Blood Lines – دراما عائلية تدور في الريف الكندي.

آدم كارتر ريمهاير – Carolina Caroline – قصة رومانسية خارجة عن القانون من بطولة سامارا ويفينج وكايل غالنر.

بيت أوهس – Erupcja – قصة حب بين بائعة زهور بولندية (لينا غورا) وسائح بريطاني.

يان كوماسا – Good Boy – عن الهوية والحرية، بطولة ستيفن غراهام، أندريا ريسبورو، وأنسون بون.

كيرك جونز – I Swear – القصة الحقيقية عن جون دافيدسون ومعاناته مع متلازمة توريت.

إيمي إيمانيشي – Nomad Shadow – عن لاجئ يعود من إسبانيا إلى الصحراء الغربية.

ماري ستيفن – Palimpsest: The Story of a Name – حكاية شخصية حول تاريخ عائلة المخرجة.

غلين ليبيرن وليزا باروس دي سا – Saipan – دراما كروية عن خلاف بين روي كين وميك مكارثي قبل مونديال 2002، من بطولة إيانا هاردويك وستيف كوجان.

ألفارو أولموس توريكو – The Condor Daughter – فتاة تحلم بالغناء في المدينة.

ماثيو دينيس – The Cost of Heaven – بطولة سمير جوسمي.

حسن هادي – The President’s Cake – دراما عراقية عن الفقر.

هيفاء المنصور – Unidentified – فيلم جريمة من السعودية يتحدى الهوس الجماعي بقصص قتل النساء.

كال ماكو – Wasteman – عن الحياة خلف القضبان، بطولة النجم الصاعد ديفيد جونسون.

نانوك ليوبولد – Whitetail – فيلم هادئة من هولندا ببطولة ناتاشا أوكيفي.

هوبرت ديفيس – Youngblood – بطولة بلير أندروود وشون دويل، وهو إعادة لفيلم 1986 الشهير.

العرض الأول في أمريكا الشمالية (North American Premieres)

أوغو بيينفينو – Arco – فرنسا

راتشابوم بونبونتشاتشوك – A Useful Ghost – تايلاند / فرنسا / سنغافورة / ألمانيا

ستيلز – Barrio Triste – كولومبيا / الولايات المتحدة

صوفي رومفاري – Blue Heron – كندا / المجر

ريتشارد لينكليتر – Blue Moon – الولايات المتحدة / أيرلندا

موموكو سيتو – Dandelion’s Odyssey – فرنسا / بلجيكا

أشيل رونيمو – Diya – تشاد / فرنسا / ألمانيا / كوت ديفوار

غينكي كاوامورا – Exit 8 – اليابان

إريك ك. بوليان – Follies – كندا

شو تشي – Girl – تايوان

محمد جبارة الدراجي – Irkalla: Gilgamesh’s Dream – العراق / الإمارات / فرنسا / المملكة المتحدة / قطر / السعودية

تسو شيه تشينغ – Left-Handed Girl – تايوان / فرنسا / الولايات المتحدة / المملكة المتحدة

مايليس فالاد وليان تشو هان – Little Amélie or the Character of Rain – فرنسا

لويد لي تشوي – Lucky Lu – الولايات المتحدة

أور سيناي – Mama – بولندا / إيطاليا

داميان هاوزر – Memory of Princess Mumbi – كينيا / سويسرا / السعودية

ميهاي مينكان – Milk Teeth – رومانيا / فرنسا / الدنمارك / اليونان / بلغاريا

كريستيان بيتزولد – Miroirs No. 3 – ألمانيا

بوتسي بونكيرولي – Motor City – الولايات المتحدة

أكينولا ديفيز جونيور – My Father’s Shadow – المملكة المتحدة / نيجيريا

فرناندو إيمبكي – Olmo – الولايات المتحدة / المكسيك

لاسلو نيميش – Orphan – المجر / فرنسا / ألمانيا / المملكة المتحدة

تشيه هاياكاوا – Renoir – اليابان / فرنسا / سنغافورة / الفلبين / إندونيسيا / قطر

غابرييل ماسكارو – The Blue Trail – البرازيل / المكسيك / تشيلي / هولندا

فرانشيسكو سوساي – The Last One for The Road – إيطاليا / ألمانيا

أندرس توماس ينسن – The Last Viking – الدنمارك / السويد

هافسيا هيرزي – The Little Sister – فرنسا / ألمانيا

هلي نور بالموسون – The Love That Remains – آيسلندا / الدنمارك / السويد / فرنسا

دييغو سيبيديس – The Mysterious Gaze of the Flamingo – تشيلي / فرنسا

تساي شانغجون – The Sun Rises On Us All – الصين

سيرغي لوزنيتسا – Two Prosecutors – فرنسا / ألمانيا / هولندا / لاتفيا / رومانيا / ليتوانيا

شين سانج بورا – Under The Same Sun – جمهورية الدومينيكان / إسبانيا

كيد كوالا – Space Cadet – كندا

عروض عالمية أخرى (World Premieres)

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF)، عن قائمة الأفلام المشاركة في قسم Centrepiece لهذا العام، ضمن الدورة الـ50 المرتقبة من المهرجان، والتي تُقام في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.ويضم قسم Centrepiece هذا العام 55 فيلمًا من حوالي 50 دولة، ويُوصف بأنه منصة عالمية لأهم الأصوات السينمائية من حول العالم، حيث يسلط الضوء على أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا أو في أمريكا الشمالية، وينتمي أغلبها إلى سينما المؤلف، والقصص الإنسانية القوية.الدول الممثلة تشمل: بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، تشاد، كولومبيا، كوت ديفوار، فرنسا، ألمانيا، العراق، السعودية ، أيرلندا، كينيا، المكسيك، بولندا، سنغافورة، تايوان، تايلاند وغيرها.

لي كيرك – New Year’s Rev – الولايات المتحدة

جيتانك سينغ جورجار – In Search of The Sky – الهند

ماري ستيفن – Palimpsest: The Story of a Name – فرنسا / هونغ كونغ / تايوان

ألفارو أولموس توريكو – The Condor Daughter – بوليفيا / بيرو / أوروغواي

ماثيو دينيس – The Cost of Heaven – كندا

وو مينغ جين – The Fox King – ماليزيا / إندونيسيا

هيفاء المنصور – Unidentified – السعودية

كال ماكو – Wasteman – المملكة المتحدة

نانوك ليوبولد – Whitetail – هولندا / بلجيكا / أيرلندا

هوبرت ديفيس – Youngblood – كندا

قسم Centrepiece

قسم Centrepiece في مهرجان TIFF دائمًا ما يُعطي مساحة فنية غنية لصناع السينما من مختلف الخلفيات والثقافات، ونسخة هذا العام تُرسّخ مكانته كواحد من أهم الأقسام التي ترصد السينما العالمية الصاعدة والأصيلة.

