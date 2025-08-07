المجهولة.. انطلاقة سعودية جديدة من قلب الرياض إلى مهرجان تورنتو العالمي

موقع تصوير فريد

ميلا الزهراني وهيفاء المنصور.. ثنائية تتجدد

رسائل دعم من النجمات السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 07:02 مساءً - تواصلإثبات حضورها القوي في الساحة العالمية، وهذه المرة عبر فيلم "المجهولة"، الذي تم اختياره ليُعرض عالمياً في، الذي ينطلق في مدينة تورنتو الكندية في الفترة من 4 إلى 14 من سبتمبر 2025، والذي يُعَدُّ واحداً من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم، ويشكل منصة مثالية لانطلاق الأفلام ذات الجودة العالية والرؤى الجديدة.ومن أبرز ما يميز فيلم "" هو استخدام، وتحديداً مدينة الرياض، كخلفية لأحداث تدور في عالم الجريمة والتشويق؛ ما يضفي على الفيلم طابعاً محلياً أصيلاً بلمسة عالمية.كما يتميز الفيلم بقصته المتماسكة، التي تدفع بالمشاهد إلى الانغماس الكامل في مسار الأحداث، حتى اللحظة الأخيرة؛ إذ تدور أحداثه حول جثة فتاة مراهقة تُكتشف في منطقة صحراوية قرب بلدة صغيرة، من دون أن يتعرف إليها أحد. ومن هنا تنطلق رحلة البحث المشوقة، تقودها امرأة مصممة على كشف الحقيقة وفك لغز الجريمة، وسط أجواء درامية مشحونة ومليئة بالتساؤلات. — ‏ميلا الزهراني (@milaalzahrani)الفيلم يحمل توقيع المخرجة السعودية البارزة هيفاء المنصور، في تعاونها الثاني مع النجمة ميلا الزهراني، بعد نجاح فيلم "المرشحة المثالية"، الذي كان له أيضاً تجربة عالمية مميزة؛ إذ تم ترشيحه للفوز بجائزة فينيس للأفلام العالمية عام 2019، ووقتها أحدث هذا العمل أصداءً واسعة لأنه كان أول مشاركة سعودية بمهرجان فينسيا السينمائي ضمن المسابقة الرسمية، بالاضافة الى أنه أول فيلم يدعمه المجلس السعودي للسينما.ويُعَدُّ التعاون الجديد بين الثنائي من خلال "المجهولة" خطوة جديدة ومثيرة في مسيرة كلتيهما، حيث تجسد الزهراني دوراً درامياً قوياً، وسط سرد سينمائي يبرز قدرات هيفاء المنصور في تقديم قصص إنسانية مشحونة بالتوتر والإثارة.وعقب إعلان مشاركة فيلم "" بشكل رسمي في، عبرت نجمة العمل عن سعادتها، لتزف هذا الخبر السعيد لمحبيها وجمهورها، من خلال نشر الملصق الدعائي للفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام"، وعلقت بالقول "الحمد لله.. فيلم المجهولة ترشح رسمياً لمهرجان تورنتو العالمي، من إخراج المخرجة العالمية هيفاء المنصور".فرحة "ميلا" لم تقتصر عليها وحدها، بل انتقلت أيضاً للنجمات السعوديات، اللواتي عبرن أيضاً عن سعادتهن بوجود ميلا الزهراني بفيلمها في هذا الحدث الفني المهم، وذلك بمجموعة من التعليقات، منهن الفنانة ريم الحبيب التي تمنت لها أن يحالفها التوفيق والنجاح، قائلة "ميلووش ألف مبروك، موفقة يا رب"، النجمة عائشة كاي هى الآخرى هنأتها بتعليق جاء كالتالي: "ما شاء الله، رائع! ألف مبروك"، أما نور الخضراء وسارة طيبة، فقد اتفقتا على كتابة عبارة واحدة مرفقة برمز تعبيري لقلوب حمراء، وهي: "مبروك".يمكنكم قراءة: بأدوار جديدة ومختلفة.. نجمات سعوديات في صدارة السباق الدرامي الخليجي

