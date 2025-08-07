أول تعليق من محمد منير بعد مغادرة المستشفى... فماذا قال؟

عودة محمد منير لنشاطه الغنائي قريباً

بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين

وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات باذن الله. — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) August 7, 2025

رامي جمال يعتذر عن حفل مهرجان العلمين

نجاحات متتالية على الساحة الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 08:31 مساءً - أعلن الفنانمغادرته المستشفى اليوم الخميس، بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخراً، ونُقل على أثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث حرص منير على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، والتأكيد على عودته لمزاولة نشاطه الغنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.وكتب محمد منير في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير، الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، وأستعد للحفلات بإذن الله". — Mohamed Mounir (@Mounirofficial)يمكنكِ قراءة.. مستشفى النجوم... أزمات صحية تطارد محمد منير وأنغام ومحمد صبحيوكان جمهور الكينجقد أعرب عن قلقه خلال الساعات الماضية، لنقله إلى المستشفى قبل أن يصدر منير بياناً أمس حول حالته الصحية جاء فيه: "أطمئن كل الجمهور والمحبين أني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحالياً في مرحلة استكمال العلاج، ونظراً لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقرراً إقامته يوم 16 أغسطس المقبل".من جانبه، تقدم الفنان رامي جمال باعتذار رسمي لجمهوره عن عدم مشاركته فيفي الحفل الذي يجمعه بالفنان محمد منير بعد تأجيله، معبّراً عن تمنياته بالشفاء العاجل للفنان الكبير، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أولاً، ألف سلامة على الغالي الكينج محمد منير، نشوفك بمليون سلامة".اقرئي أيضاً.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025تابع:" ثانياً، بما إني كنت بتشرف إني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم 16/8 مع أستاذنا، يبقى الحفل ما ينفعش ولا يمكن يكون غير معاه، فبعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه على يوم 16، إن الحفل لازم يتأجل لحد ما نطمن على العبقري، القيمة والقامة المصرية المحترمة محمد منير، دعواتكم يخف ويقوم بألف سلامة، ولما يتحدد ميعاد جديد هنبلغكم، وبشكر شركة تذكرتي على المجهود الجميل اللي عاملينه معانا وفي المهرجان عموماً... وتحيا مصر".

وكان الفنان محمد منير قد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "أنا الذي"، بعد أن قدم دويتو ناجحاً بعنوان "الذوق العالي" مع الفنان تامر حسني، والذي حصد ملايين المشاهدات وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سبق أن افتتح منير موسم الصيف بأغنية "ملامحنا"، والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً ساحقاً، وأعادت حضوره القوي على الساحة الموسيقية في صيف 2025.

"أنا الذي"... إصدار جديد من ألبوم منير المرتقب

أغنية "أنا الذي" التي طرحتها شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، تأتي ضمن ألبوم محمد منير الجديد الذي تتولى إنتاجه مجموعة روتانا للموسيقى، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان عصام كاريكا، توزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي، المدير التنفيذي ورئيس الشؤون الفنية لشركة روتانا بالقاهرة.

