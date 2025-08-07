زينة تظهر بدور المذيعة على الشاشة في السينما والدراما

في الدراما.. مذيعة تنقلب حياتها رأساً على عقب

زينة ومحمد فراج فى مشهد من مسلسل ورد وشوكولاتة - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة yango paly

زينة فى كواليس مسلسل ورد وشوكولاتة - الصورة من المكتب الإعلامي لمنصة yango paly

في السينما.. زينة مذيعة تخوض صراعات مع الشيطان

View this post on Instagram A post shared by Norhan Amr نورهان عمرو (@by_norhanamr)

بنات الباشا فيلم مرتقب عن قضايا المرأة

https://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA0qym7tJhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 08:31 مساءً - تخوض الفنانةخلال الفترة المقبلة تجربة فنية جديدة من نوع خاص، حيث تستعد للظهور بدور مذيعة في عملين مختلفين، أحدهما سينمائي والآخر درامي، لتقدم شخصية إعلامية بحسَين متناقضين لاسيما وأن كل شخصية تحمل طابعاً مختلفاً عن الآخر، إذ تُراهن زينة في العملين على تقديم شخصية المذيعة من زاويتين مختلفتين.تقدم زينة شخصية مذيعة على الشاشة الصغيرة وذلك خلال مسلسل"" المكوّن من 10 حلقات والذى يجمعها بالفنانللمرة الأولى، حيث يتواصل تصوير أحداث العمل للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من العام الجاري 2025، حيث تتعرض زينة خلال الأحداث لمواقف مفاجأة وغير متوقعة.قد تحب قراءة.. كرارة وفهمي وياسر وزينة وكندة أبرز نجوم دراما المنصات قريباًمسلسل "" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاء وإخراجوإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.تظهر زينة مجدداً بدور المذيعة وهذه المرة في السينما خلال أحداث فيلم "" بمشاركة أحمد عيد، حيث تجسد دور إعلامية ومقدمة برامج على شاشات التلفزيون، وتدخل في صراعات مع أحمد عيد الذي يلعب دور شيطان يقوم بالعديد من التصرفات غير المتوقعة وسط حيرة من باقي الشخصيات وذلك في إطار من الكوميديا السوداء.اقرئي أيضاً.. فيلمان ومسلسل لـ زينة في 2025.. تعرفوا إلى أعمالها الجديدةفيلم "" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى، فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً في فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 نجاحاً لافتاً وقت عرضه.زينة تنتظر عرض فيلم "" الذى تتصدر بطولته، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويعتمد على البطولة النسائية ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، وحسب الرواية تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة وغيرها.فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».