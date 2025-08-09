الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم Batman لـ روبرت باتينسون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - بعد عدد من التأجيلات تم الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم Batman، ويعود من خلاله الفنان روبرت باتينسون لتجسيد شخصية "باتمان" بعد أن جسده بالجزء الأول من الفيلم.

الكشف عن موعد طرح الجزء الجديد من Batman

وقد تم الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "Batman" في ربيع العام المُقبل 2026 وسيتم طرحه بدور العرض السينمائي في أكتوبر عام 2027، وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من ثلاث سنوات من إصدار الجزء الأول من الفيلم، كما تم التأكيد بأن من سيقوم ببطولة الفيلم هو النجم روبرت باتينسون.

يُمكنكم قراءة: سوكي ووترهاوس تنشر الصورة الأولى لطفلها من روبرت باتينسون

Robert Pattinson's Batman Sequel Will Begin Filming in the Spring After Several Delays https://t.co/0EG7WnULoF — People (@people) August 7, 2025

تفاصيل فيلم The Batman

— People (@people)

يُذكر أن في عام 2022 قد تم عرض فيلم The Batman والذي جسد من خلاله النجم روبرت باتينسون شخصية "باتمان"، ودارت أحداث الفيلم حول "بروس وين" المعروف بـ"باتمان" فارس الظلام وحامي مدينة جوثام، و الذي يجد نفسه في مواجهة "ريدلر" القاتل المتسلسل السادي والذي يستهدف الشخصيات السياسية الرئيسية في مدينة جوثام، وحينها يضطر "باتمان" للتحقيق في الفساد المخفي في المدينة والتشكيك في تورط عائلته بالأمر.



وشارك ببطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود ومن أبرزهم زوي كرافيتز، بول دانو، كولين فاريل، باري كيوجان، جيفري رايت فيما جاء الفيلم من تأليف وإخراج مات ريفز، تعد شخصية Batman من أشهر شخصيات الأبطال الخارقين على مستوى العالم وقد تم تقديمها بعدد كبير من الأفلام السينمائية وحققت نجاحًا لدى الجمهور.

وعلى جانب آخر كان أخر الأفلام التي جسد بطولتها النجم روبرت باتينسون هو فيلم " Mickey 17" والذي تم عرضه في أبريل الماضي، وشارك ببطولته عدد كبير من نجوم السينما العالمية وجاء الفيلم من تأليف إدوارد أشتون ومخرج الفيلم بونغ جون هو.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»