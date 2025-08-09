بوسي تخطف الأنظار بإطلالات صيفية مختلفة بعد استعادة رشاقتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - لفتت المطربة بوسي الأنظار مؤخراً بإطلالاتها الصيفية الجريئة والمتنوعة، والتي شاركت بها متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث ظهرت في أكثر من جلسة تصوير بإطلالات أنيقة تُبرز استعادتها للياقتها ورشاقتها بشكل ملحوظ.

بوسي تستعيد رشاقتها

وتألقت بوسي بفساتين صيفية ذات ألوان مبهجة وتصميمات عصرية نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، وانهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وتطور أسلوبها في اختيار ملابسها، في الوقت الذي بدأت في استعادة رشاقتها بشكل واضح بعدما خسرت الكثير من وزنها.

https://www.instagram.com/p/DNBEo5EsIgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNBEo5EsIgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNBEo5EsIgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DM8Wn3zMwTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8Wn3zMwTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8Wn3zMwTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مؤخراً أغنية "الشقاوة" بمشاركة المطرب سعد لمجرد، كأغنية دعائية لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب والذي انطلق في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو الماضي، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وحققت انتشاراً كبيراً بعد طرحها بالتزامن مع عرض الفيلم.

بوسي تغني الأغنية الدعائية لفيلمي "الشاطر" و"أحمد وأحمد"

لم تكتف بوسي بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بل غنت أيضاً أغنية فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي، والمعروض حالياً فى دور العرض، وجاءت الأغنية بعنوان "يا أحمد" وغنتها ديو مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر.

View this post on Instagram A post shared by Craftmedia HamdyBadr (@craftmediaofficial)



من ناحية أخرى، تحدثت المطربة بوسي مؤخراً عن مقارنات الجمهور بينها وبين المطربة رحمة محسن، وقالت في لقاء مع ET بالعربي: "ربنا يوفقها ويكرمها وأنا بحب الخير لأي حد بالذات أنه يكون بيحب شغله وبيحب النجاح، ربنا يارب يكرمها، وأنا بحبها على فكرة وبشوف لها فيديوهات بحبها جدا، هي جميلة ودمها خفيف وليها كاريزما وضحكتها حلوة".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».