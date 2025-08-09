أنتي قوية .. قومي يا صوت مصر: القلوب مع أنغام ورسائل دعم ومحبة من المشاهير في أزمتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - خضعت الفنانة المصرية أنغام خلال الساعات الماضية لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس، في أحد المستشفيات الألمانية، لاستئصال الجزء المتبقي من كيس حميد، إلى جانب جزء صغير من البنكرياس، وسط متابعة طبية دقيقة ودعوات من جمهورها ومحبيها.

حيث تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والإعلاميين على دعمها والدعاء لها في محنتها الصحية، متمنين أن تتجاوز هذه المحنة قريبًا وتعود إلى جمهورها من جديد، وذلك من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سنعرضها لكم من خلال هذا التقرير.

الإعلامي محمود سعد يطمئن الجمهور: العملية كانت دقيقة لكنها ناجحة

الإعلامي محمود سعد، المعروف بقربه من الفنانة أنغام، كشف تطورات حالتها الصحية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: " حمد الله على سلامة أنغام .. زي ما قلتلكم امبارح.. انغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه.. العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله.. ان شاء الله تتعافى انغام بسرعة وترجع بألف سلامة".



كندة علوش توجه لأنغام رسالة مؤثرة: يارب الفترة الصعبة دي تعدي على خير

ونشرت الفنانة كندة علوش من خلال حسابها على "إنستغرام" صورة للفنانة أنغام، وكتبت عليها رسالة مؤثرة لها : " نغومة حبيبتي وحبيبة كل الناس.. ربنا يقومك بالسلامة ويشفيني ويعافيكي ويطمنا عليكي ويطمن مامتك وعمر وعبد الرحمن وكل الي بيحبوكي.. يارب الفترة الصعبة دي تعدي على خير وترجعي لفنك وجمهورك بصحة تامة ان شاءلله".

https://www.instagram.com/p/DNDeAcYoxV5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDeAcYoxV5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDeAcYoxV5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نادية مصطفى تطلب من الجمهور الدعاء لأنغام

فيما طالبت الفنانة نادية مصطفى من خلال حسابها على "إنستغرام" الدعاء للنجمة أنغام، وأرفقت منشورها بصورة لها، وجاء المنشور كالتالي: " الغالية أنغام .. انهارده هتدخل تعمل عملية دقيقة .. يارب ترجع لينا بألف سلامة.. يلا كلنا ندعيلها بالشفاء العاجل، وإن ربنا يحفظها ويعافيها".

وأكملت نادية مصطفى داعية لها : "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل ..وألّا تدع فيها جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، والبسها يا الله ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل".

وتابعت : "اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها، وتمنّ عليها بالعافية ..لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير..أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ يا أنغام ويحفظك".

https://www.instagram.com/p/DNC4jLLOryb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNC4jLLOryb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNC4jLLOryb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أطلعوا على أنغام تخضع لجراحة جديدة في البنكرياس

تامر حبيب لأنغام : أن شاء الله ترجعي تلعلعي و تفرحينا

كما شارك السيناريست والفنان تامر حبيب صورة جمعته بالنجمة أنغام عبر حسابه على "إنستغرام"؛ وعلق عليها قائلًا : " ان شاءالله تقومي من الوعكة الثقيلة دي احلي و اقوي و اصح ... احنا كتير قوي قوي قوي اللي بنحبك و انتي عارفة انتي بالنسبة لي أنا بالذات ايه يا حبيبتي يا غالية انتي.... ان شاءالله بعد العملية الدقيقة اللي اتعملت النهاردة يتم لك الشفاء و ترجعي تلعلعي و تفرحينا... قلوبنا معاكي و بندعيلك كلنا يا احلي انغام الحياة ".

https://www.instagram.com/p/DNDhYNoIRwc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDhYNoIRwc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNDhYNoIRwc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مايا دياب لأنغام: غيمة وتمرق

كما كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها على "إكس" منشورًا لدعم النجمة أنغام كتبت خلاله : "كل الدعوات القلبية بالشفاء العاجل للنجمة أنغام .. يا رب غيمة وتمرق على خير وترجعي لأولادك ومحبينك بكامل صحتك ونشاطك".

كل الدعوات القلبية بالشفاء العاجل للنجمة #أنغام .. يا رب غيمة وتمرق على خير وترجعي لأولادك ومحبينك بكامل صحتك ونشاطك 🙏🙏🙏@Angham — Maya Diab (@mayadiab) August 7, 2025

كارول سماحة تدعم أنغام في وعكتها الصحية: أنتي قوية

— Maya Diab (@mayadiab)

كما حرصت الفنانة كارول سماحة على دعم النجمة أنغام بعبارات صادقة، كشفت عن عمق المحبة والتقدير الذي تُكنه لها؛ إذ قالت عبْر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة. بعرف قديش أنتي قوية. وقلبك كبير قد الفن يلي بتعطيه. بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي، وراجعة أقوى متل دايماً محبتي كبيرة إلك".

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب كارول سماحة على إنستغرام

عمرو أديب لأنغام: قومي يا صوت مصر

ومن خلال حسابه على منصة "إكس"؛ حرص الإعلامي عمرو أديب على دعم النجمة أنغام بكلمات مليئة بالحب وتعكس مدى فخره واعتزازه الكبير بها؛ حيث قال : " مفيش غير انغام واحده . وفى تاريخ المزيكا المصريه بعد سنين وسنين حتلقى فصل كامل باسم المطربه الجباره المجدده الموهوبه الشقيانه المجتهده انغام".

وأكمل عمرو أديب قائلًا : "ومن سخريات المرض انه يهوى اختيار العباقره وليس هذا فقط ولكن كمان ان يهاجمهم فى عز مجدهم وعنفوانهم . قومى يا صوت مصر العالم العربى كله فى انتظارك".

مفيش غير انغام واحده . وفى تاريخ المزيكا المصريه بعد سنين وسنين حتلقى فصل كام باسم المطربه الجباره المجدده الموهوبه الشقيانه المجتهده انغام . ومن سخريات المرض انه يهوى اختيار العباقره وليس هذا فقط ولكن كمان ان يهاجمهم فى عز مجدهم وعنفوانهم . قومى يا صوت مصر العالم العربى كله فى… — Amr Adib (@Amradib) August 7, 2025

— Amr Adib (@Amradib)



يمكنكم قراءة مستشفى النجوم.. أزمات صحية تطارد محمد منير وأنغام ومحمد صبحي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»