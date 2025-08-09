آدم الشرقاوي يكشف عن تفاصيل مرضه: ما كنتش بشوف الشمس

آدم الشرقاوي : شعرت بعدم الثقة والأكتئاب

تفاصيل مرض آدم الشرقاوي

آدم الشرقاوي: مكنتش بشوف الشمس

آخر أعمال الفنان آدم الشرقاوي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - تحدث الفنانعن طبيعة مرضه والأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، وتسببت في إبعاده عن الساحة الفنية لمدة عامين، موضحًا أنه دخل في حالة اكتئاب شديدة مع شعوره بعدم الثقة في نفسه وابتعاده عن الناس.حل الفنان الشابضيفًا على الإعلاميةفي برنامجها "معكم" المذاع على قناة " ON "؛ وخلال الحلقة كشف عن تفاصيل كثيرة حول مرضه وتعرضه لحالة اكتئاب شديدة بعد تصويره فيلم "شماريخ" عام 2023.حيث قال: "بعد انتهائي من فيلم شماريخ دخلت في مرحلة اكتئاب لأني كنت أشعر بعدم الثقة في نفسي أو أني ممثل شاطر أصلًا، وكنت اقرأ تعليقاتإن العربي مش مظبوط.. وفكرت كثيرًا هو مينفعش أمثل هنا في مصر؟ لما نزلت كنت بحاول ابني حياة في مصر، واستقر فيها وكنت محتاج صحاب وناس حواليا لأن أسرتي في أمريكا ولم أكن أعرف أي شخص في مصر".ثم تطرقبعدها للحديث عن مرضه النادر والحالة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني من مشكلة صحية في الكلى وكانت موجودة بالفعل قبل دخوله بمرحلةولكنه لم يكن يعلم بها؛ قائلًا : "قعدت فترة وزني بيزيد وبينزل بسرعة بالتزامن مع حالة الإحباط التي كنت أشعر بها، وجسمي كان مليان ميّة مش راضية تنزل وأنا لم أدرك أسباب تعرضي لهذه الأعراض رغم محافظتي على التمرين يوميًا".وتابع: "كما تأثرت بالكلام السلبي ممن كنت أظنهم أصدقائي، كل هذا جعلني أدخل في مرحلة اكتئاب شديدة"، موضحًا أن عند نزوله مصر كان وزنه 80 كجم، ثم وصل 95، ثم فقد 5 كيلو منفي أسبوع دون أن يفهم السبب، ومع التزامه بالرياضة ظنًا منه أنها مجرد زيادة وزن من الأكل.أطلعوا على بعد أزمته الصحية وتصدره الترند.. منْ هو آدم الشرقاوي الشهير بـ"بيج زي"؟وأضاف الشرقاوي: " وخلال هذه الفترة مكنتش عايز حد يشوفني كده، وعانيت من ذلك، والناس كانت بتحاول تنزلني لكن كنت رافض، فكنت أمكث عدد ساعات طويلة في المنزل أمام شاشة الهاتف وصلت إلى 11 ساعة في اليوم".وتابع: "لم أكن أفعل أي شيء سوى الأكل ومشاهدة التليفون، وبدأت في تناول السجائر، فكنت أهرب بأي طريقة، وكل ذلك أثّر عليّ أكثر، لأني لم أكن أشاهد الناس ولا أخرج، لم أكن أشاهد الشمس أصلًا".مشيرًا إلى أنه رفض إخبار زملائه في فيلم "شماريخ" بما يمر به من أزمة نفسية، لأنه لم يكن يرغب في أن يراه الناس ضعيفًا ولا يستطيع حل مشكلاته، قائلًا : "أنا مبحبش الناس تشوفني ضعيف، مبعرفش اسأل حد ازاي يساعدني لأن عمري ما كنت بسأل عن أي حاجة، طول عمري ماشي بدماغي، ومكنتش عايز أعرف أي حد عن ما أعاني منه، عشان ده ميأثثرش على شغلي".مؤكدا أن ذلك التفكير خطأ، وأدركه فيما بعد، حتى عندما كان يحاول البعض مساعدته، كان يرفض ويضع اللوم كاملًا على نفسه، وأن جميع أفكاره في هذه المرحلة كانت سلبية، مما جعله يرفض العديد من عروض العمل التي كان يتلقاها في تلك الفترة، لأنه كان مقتنعًا بأنه لا يستطيع تقديم أي شيء، وكان يشعر في تلك المرحلة أنه ليس ممثلًا متميزًا، بالإضافة إلى أن انتقادات الناس التي كانت تؤثر فيه بشكل كبير.يذكر أن آخر أعمال الفنان، مشاركته في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مع الفنانة، والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم خلاله دور ابنها "سماح".المسلسل تدور أحداثه حول "الدكتور سميحة – يسرا" التي تقرر العودة من كندا إلى مصر بعد أكثر من 25 عامًا؛ برفقة ولديها سامح وسماح لاسترداد إرثهما، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لها مشكلات صعبة.المسلسل شارك في بطولته بجانب يسرا كل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

