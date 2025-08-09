جيسيكا عازار بصور مع أولاد زوجها محمد صوفان.. وتعلق: احتفلنا بالحب والعائلة والذكريات التي لا تنسى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - نشرت الإعلامية جيسيكا عازار عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد صوفان وولديهما فهد وشاها وأولاد زوجها من زواج سابق له: تاليا وياسمينا وعبدالله، وذلك خلال حفل زفاف شاركوا به في مونت كارلو في موناكو.

عكست الصور التي نشرتها جيسيكا عازار الأجواء العائلية السعيدة

وقد عكست الصور التي شاركتها جيسيكا عازار من حفل الزفاف عبر حسابها على إنستغرام، الأجواء العائلية السعيدة ومدى الانسجام والتناغم بين أفرادها. وعلقت جيسيكا عازار على الصور العائلية بفرح قائلة:" الأسبوع الماضي، احتفلنا بالحب والعائلة والذكريات التي لا تُنسى". وتابعت جيسيكا عازار موجهة تهانيها للعروسين اللذين أحييا زفافهما في مونت كارلو في موناكو وحضرته جيسيكا وعائلتها قائلة لهما:" تهانينا للزوجين الرائعين". وكذلك دلّت الصور إلى العلاقة المميزة والمليئة بالعاطفة التي تربط جيسيكا عازار بأولاد زوجها. كما نسقت جيسيكا عازار مع ابنتها شاها وابنتيْ زوجها تاليا وياسمينا نفس الإطلالة حيث ارتدين جميعهن فساتين طويلة باللون الأبيض. فيما جاءت إطلالة زوجها محمد صوفان وابنهما فهد وابن زوجها عبدالله متناسقة أيضًا ومتشابهة حيث ارتدوا بدلات رسمية باللون الأسود وقمصانًا باللون الأبيض.

ومن ضمن مجموعة الصور هذه التي نشرتها جيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان وولديهما فهد وشاها وأولاد زوجها ياسمينا وتاليا وعبدالله، صورة جمعتها بزوجها محمد صوفان وولديهما فهد وشاها ووالدتها فيفيان عازار وشقيقتها المذيعة والممثلة جينفير عازار، وصورة أخرى جمعتها بابنتها شاها وشقيقتها جينفير عازار، وأخرى جمعتها بالعروس.

كذلك نشرت جينفير عازار صورة مع شقيقتها جيسيكا عازار عبر حسابها على إنستغرام من أجواء حفل الزفاف الذي شاركت به العائلة في مونت كارلو في موناكو.

يشيد الجمهور بالعلاقة الجميلة بين جيسيكا عازار وأولاد زوجها

ودائمًا ما يشيد الجمهور بالعلاقة الجميلة والمتينة والمليئة بالحب التي تربط جيسيكا عازار بأولاد زوجها. فهي تتشارك معهم المناسبات العائلية السعيدة ومنها عندما نشرت مؤخرًا جيسيكا عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بزوجها وولديها وأولاد زوجها وهم يحتفلون بيوم الأب وأمامهم قالب من الحلوى. وكتبت على الصورة معايدة زوجها محمد صوفان بيوم الأب "أفضل أب. نحبك كثيرًا".

وفي إحدى المرات، عايدت جيسيكا عازار، تاليا ابنة زوجها من زواج سابق بيوم ميلادها ونشرت صورتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام مع اللاعب الفرنسي مبابي وكتبت على الصورة "يوم ميلاد سعيد للأميرة الجميلة تاليا صوفان". ووضعت لها إيموجي القلب الأحمر دلالة على مدى حبها لها.

جيسيكا عازار عائدة قريبًا إلى الشاشة



ومؤخرًا أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار أنها عازمة على العودة قريبًا إلى الشاشة مع برنامجها 40 على شاشة الـ mtv مطلع العام المقبل 2026 حيث سيشهد بعض التعديلات والتحديثات. وكانت جيسيكا عازار غابت فترة عن الشاشة بسبب وضعها لطفلتها شاها في سبتمبر 2024 في أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة. ونشرت جيسيكا عازار حينها عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها جيسيكا عازار ومحمد صوفان اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم.

