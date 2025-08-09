مفاجأة بالأرقام... ولي العهد وليام يعتلي عرش الشعبية متفوقًا على كيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - في مفاجأة قد تعيد رسم خريطة شعبية العائلة الملكية البريطانية، كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov يومي 5 و6 أغسطس 2025 أن الأمير وليام تصدّر قائمة الشخصيات الملكية الأكثر شعبية في بريطانيا، متقدمًا على زوجته، الأميرة كيت ميدلتون، التي لطالما اعتُبرت الوجه الأيقوني للعائلة.

المراتب الثلاث الأولى

الأول: الأمير وليام – 74% نظرة إيجابية، مقابل 17% سلبية.

الثاني: الأميرة كيت – 71% إيجابية، 14% سلبية.

الثالثة: الأميرة آن – 70% إيجابية، 12% سلبية.

الملك تشارلز في المركز الرابع

حصل الملك تشارلز على 59% تأييد، فيما عبّر 31% عن رفضهم له. وعلى مستوى الصورة العامة، حظيت العائلة الملكية ككل بنسبة قبول بلغت 62%، بينما حصلت المؤسسة الملكية على 58% فقط.



أمراء في منطقة الوسط

الأمير إدوارد: 52% إيجابي.

صوفي، دوقة إدنبرة: 50% إيجابي.

كاميلا، قرينة الملك: 43% إيجابي، مع نسبة رفض بلغت 44%.

أزمة ثقة في الصفوف الخلفية

الأمير هاري حصد 28% فقط من التأييد، فيما جاءت ميغان ماركل عند 20%، وهي من أدنى مستويات شعبيتها المسجّلة، ما يعكس علاقة متوترة مع الشارع البريطاني.

الأخير بلا منازع

الأمير أندرو، الذي لا يزال يدفع ثمن تداعيات مقابلة "نيوزنايت" الشهيرة عام 2019 والاتهامات الإعلامية الأخيرة، حصل على 5% فقط من الآراء الإيجابية، مقابل رفض ساحق وصل إلى 87%.

الشعبية حسب الفئات العمرية: جيل الشباب أكثر انتقادًا

تكشف النتائج عن فجوة جيلية واضحة: النظرة الإيجابية للعائلة الملكية ترتفع مع التقدّم في العمر، باستثناء الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين يحظيان بشعبية نسبية أكبر لدى الشباب:

الملك تشارلز: 77% تأييد بين من تجاوزوا 65 عامًا، مقابل 30% فقط بين 18-24 عامًا.

الأمير هاري: 33% تأييد بين الشباب، مقابل 17% بين الأكبر سنًا.

ميغان ماركل: 25% تأييد بين 18-24 عامًا، مقابل 10% فقط بين فوق 65 عامًا.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

تعزز هذه النتائج مكانة ولي العهد الأمير وليام كـ ملك مستقبلي يتمتع بقاعدة دعم شعبية واسعة، في وقت تحافظ فيه كيت على حضور قوي رغم حلولها ثانية. أما التحدي الأكبر فيواجه شخصيات مثل هاري وميغان وأندرو، الذين تتسع الفجوة بينهم وبين الرأي العام البريطاني، لا سيما بين الأجيال الأكبر سنًا.

