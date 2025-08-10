بالصور حفل كايروكي ومروان موسى يشعل أجواء الرياض ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 04:04 مساءً - استطاع الفنان مروان موسى وفرقة كايروكي إشعال أجواء الرياض في أجواء مليئة بالحماس والطاقة، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد ستي بحفل موسيقي استثنائي، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تنظمها شركة بنش مارك في العاصمة السعودية الرياض.

مروان موسى وفرقة كاريوكي صورة للجمهور في حفل مروان موسى وفرقة كاريوكي - الصورة من المركز الاعلامي لشركة بنش مارك

مروان موسى وفرقة كايروكي

افتتح الفنان مروان موسى الأمسية بباقة منوعة من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الكلمات بحماس وتفاعل على الإيقاعات، وذلك قبل أن تختتمالحفل بعرض موسيقي مبهج أشعل الأجواء حتى اللحظة الأخيرة.

ونشر حساب بنش مارك على موقعها على الإنستغرام فيديوهات عديدة لوصلة كايروكي وعلقت على إحداها وكتبت: "علّي الصوت والمود واترك الباقي على كايروكي".

كما نشرت مقطعًا آخر وكتب" نفّسـي أحبك.. حُب زمان".

وفي مقطع آخر نشره كتب: "السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفت بينا الأيام خذنا أجدع قفا".

وأيضا نشر مقطعًا وكتب: "يا أبيض يا أسود قصة حياتي وكل حكاياتي مع إني عادي عادي عايشها في النص رمادي".

كما نشر الحساب أيضاً مقاطع عديدة للفنان مروان موسى وعلق على أحدها وكتب: "مفيش شبهي في بلدك..قارن ورقي بورقك".

كما نشرت مقطعًا آخر وكتبت: "أنا اسكندراني برازيلي واسمر برقصها سامبا".

حفل موسيقى مختلف

وكانت الرياض قد شهدت حفلًا موسيقيًا مختلفًا ومذهلًا، حيث امتلأت مقاعد المسرح بعشاق الفن والرياضات الإلكترونية، في أمسية جمعت بين الإبداع الفني وروح المنافسة العالمية. ومع كل عرض، ارتفعت هتافات وتصفيق الحاضرين، لتؤكد الفعالية على مكانة العاصمة كوجهة أولى للفعاليات الترفيهية والثقافية الكبرى. هذا وقد أضاف الحدث بعدًا جديدًا لتجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وقدم للجمهور ليلة لا تُنسى من الموسيقى والطاقة الإيجابية والتفاعل الكبير والحماس.

