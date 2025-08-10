بعد سنوات من الغياب.. نجوى كرم تسطع على مسرح قرطاج بمزيج من الأغاني الجديدة والقديمة والتراثية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 05:16 مساءً - أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مسرح قرطاج بأغانيها الطربية والإيقاعية وبرنة صوتها العذب خلال حفلها الذي أقيم مساء9 أغسطس 2025 ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته 59 وبعد غياب للنجمة عن مهرجان قرطاج دام لسنوات.

متابعة: منية الكواش

جمهور متعطّش ومشتاق

اشتاق جمهور نجوى كرم إلى صوتها وإلى إطلالتها، فأقبل بأعداد غفيرة لملاقاتها، فجدّد العهد معها واسترجع ذكرياته معها، وعادت بأغانيها القديمة إلى الزمن الجميل.

حضر حفلها فئات عمرية متنوعة الذين تفاعلوا معها وهتفوا بإسمها ورددوا أغانيها وصفّقوا لها وتمايلوا على إيقاع أغانيها، مما دفعها للتوجه نحوهم لكي تشاركهم هذا الشعور الجميل ، قائلة "زقّف، زقّف".

طلّة ملكيّة

View this post on Instagram A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

أطلّت نجوى كرم على جمهورها بفستان ذهبي ، "ميتاليكي" ، مستوحى من فستان الشخصية الأسطورية "أليسا" مؤسسة مدينة قرطاج. أبرز الفستان رشاقتها وقوامها وتماشى مع لون شعرها الأشقر فمنحها فخامة ورقيا ملكيا وبدت إ طلالتها جذابة.

لون ذهبي ملأ المسرح

زُيّن المسرح أيضاً بألوان وأضواء ذهبية أضفت جمالاً على المكان كلّه، وطلبت نجوى كرم من الجمهور أن يشعلوا أضواء هواتفهم فطغى على كامل المسرح لون ذهبي ناصع وبدت الأجواء مشرقة، متناغمة ومنسجمة مع روح وإحساس وذوق الفنانة.

نجوى كرم تتألق على قرطاج بباقة من الأغاني الجديدة والقديمة والتراثية

استهلّت نجوى كرم حفلها بشعار أطلقته للترويج لحفلها على مسرح قرطاج الأثري "عزّك دايم يا قرطاج" فتغنّت به وردّدته على جمهورها بصوتها الحماسي والمؤثّر ورافقها عازف الطبل بإيقاعات طبله ورقصه للدبكة. وغنت باقة من أغانيها القديمة والجديدة فمن ألبومها الجديد "حالة طوارئ" ،غنت"يلعن البعد"، وأغنية أيا أنا بدّك".

ومن قديمها غنت "ما في نوم" من كلماتها ومن ألحان وسام الأمير، "خيروني ابن العم"، " أنا ما فيّ حبك أكثر من عيني"، "حكم القاضي"، "هيدا حكيّ"، "لا تبكي يا ورود الدار"، و"خليني شوفك بالليل".

أسعدت نجوى كرم جمهورها أيضاً بأغانٍ من التراث ومن المواويل اللبنانية فغنت "ميجانا يا ميجانا، وغنت" كبرنا يا بيّ "فهذا اللون الجبلي يليق ويتماشى مع صوتها الجبلي وهو جزء من هويتها.

