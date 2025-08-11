نوال الزغبي وابنتها تيا ديب في أحدث ظهور.. خطفتا الأنظار بجمالهما وأناقتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - نشرت مصممة الأزياء تيا ديب عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بوالدتها الفنانة نوال الزغبي وذلك من كواليس حفل انتخاب ملك جمال لبنان الذي أقيم مؤخرًا وكانت أحيته الفنانة نوال الزغبي والتي أبهرت الحضور بظهورها في الحفل بأكثر من إطلالة لقيت إعجاب الحضور والمشاهدين وهي المعروفة بأناقتها دائمًا وتميزها باختياراتها التي تحظى بالثناء على ذوقها الرفيع بالأزياء. ومن ضمن هذه الإطلالات، جاءت إطلالة لنوال الزغبي بتوقيع ابنتها تيا ديب من خلال فستان قامت بتصميمه وتنفيذه.

تيا ديب تضع اللمسات الأخيرة على فستان والدتها نوال الزغبي



"تحفة فنية من الجلد الفاخر، صممتها لملكتي نوال الزغبي". بهذه العبارة علقت مصممة الأزياء تيا ديب على الصورة التي جمعتها بوالدتها النجمة نوال الزغبي والتي شبهتها بملكتها بينما كانت تتهيأ للإطلالة بحفل ملك جمال لبنان الذي أقيم مؤخرًا وفاز خلاله باللقب الشاب سعد الدين حنينة حيث أطلت نوال الزغبي بفستان سهرة أنيق ومبهر من الجلد من دون أكمام، طويل وواسع من الجزء الأسفل باللون البرغندي وعليه وردة كبيرة جانبية على الخصر، من تصميم ابنتها تيا ديب التي كانت وكما تبدو بالصورة تضع اللمسات الأخيرة على الفستان بعد أن ارتدته والدتها قبل تأديتها فقرتها الغنائية وإطلالتها على المسرح.

تعليقات المتابعين تثني على فستان نوال الزغبي من تصميم ابنتها تيا



وفور نشر تيا الصورة، انهالت التعليقات من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالفستان الذي نفذته تيا بذوق مميز وإتقان أبرز جمال والدتها نوال الزغبي ورشاقتها ومن هذه التعليقات: "يجنن الفستان"، "عمل متقن برافو"، "واو انيقة مثل الماما يا تيا بالتوفيق يا مبدعة"، "أبدعتِ"، "واخيرااا تحقق حلم تيا امها لبست فستان من تصميها"، "الفستان كثيرررر حلووو"، "تسلم ايدك"، "أناقة"، "الفستان رهيب"، "والدتك فخورة بك باركك الله".

وهناك من المعلقين من استذكر الأغنية الشهيرة " تيا" التي أطلقتها الفنانة نوال الزغبي لابنتها تيا بعد ولادتها. وجاء تعليق أحد المعلقين على الصورة "يا تيا نورتي هالبيت" وغيرها من التعليقات التي أثنت على جمال الفستان وتميز عمل تيا.

وظهرت تيا في الصورة حريصة على الاهتمام بكل التفاصيل المرافقة لإطلالة والدتها المبهرة التي تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها ما زاد إطلالتها سحرًا وبماكياج ناعم. وبدت تيا شابة جميلة بإطلالتها وارتدت ملابس باللون الأسود وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها. وكانت منحنية قليًلا بجوار والدتها وهي تحاول وضع اللمسات الأخيرة على فستانها.

وكانت تيا ديب اختارت دراسة تصميم الأزياء والعمل في مجاله وليس عالم الفن على غرار العديد من أبناء النجوم الذين ساروا على درب أهلهم سواء بالغناء أو التمثيل.

تيا تنشر فيديو عن التجهيزات الأخيرة للفستان



وكانت تيا ديب شاركت متابعيها أيضًا عبر حسابها على إنستغرام فيديو من الأتيليه الخاص بها من تجهيزاتها الأخيرة على فستان السهرة الذي صممته لوالدتها نوال الزغبي لترتديه في حفل ملك جمال لبنان، وكانت تضعه على المجسم الذي يحمل شكل المانيكان الذي يُستخدم في تصميم وتفصيل الملابس. وكانت تيا منهمكة بوضع لمساتها الأخيرة عليه. وعلقت على الفيديو "حيث تلتقي الأناقة بالملكية. فستان جلدي فاخر من تيا ديب".

نوال الزغبي وأحدث ألبوماتها " يا مشاعر"

أطلقت الفنانة نوال الزغبي عددًا من أغنياتها من ضمن ألبومها الجديد "مشاعر" حيث تعتمد سياسة إطلاق أغنية منفردة كل فترة إلى أن تكتمل إصداراتها لاحقًا وتجمعها بألبوم كامل يحمل اسم "يا مشاعر". ومن الأغاني التي صدرت إلى الآن: "ماضي وفات" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، "وأجي بالدلع" كلمات تامر حسين وألحان مدين، و"وقت الشدة" كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات، وأغنية "يا مشاعر" كلمات أحمد عصام وتلحين الشاب سامر و"كان ليك وحشة" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد. وتتراوح أغنيات ألبومها الجديد بين المصري واللبناني. وفور طرح ألبومها بالكامل ستقيم الفنانة نوال الزغبي مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة للاحتفال مع الجمهور المصري.

