فيديو.. حشرة تتسلل لرقبة جينيفر لوبيز أثناء غنائها على المسرح ورد فعلها مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 11:00 صباحاً - النجوم على المسارح أثناء أدائهم غالباً ما تواجههم مواقف مفاجئة، مثل اعتلاء الجمهور على المسرح، أعطال فنية وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة للنجمة جينيفر لوبيز، فلم يخترق أحد الجمهور المسرح أو تتعثر إحدى الأدوات الفنية، بل فاجأتها حشرة (صرصور) باعتلائه ملابسها وصولاً إلى رقبتها... فماذا فعلت النجمة؟

صرصور يقاطع جينيفر لوبيز في حفلها بكازاخستان

في جولتها العالمية Up All Night: Live in 2025 tour التي بدأتها في يوليو الماضي، جابت جينيفر لوبيز العديد من المدن والبلدان، ويوم أمس الأحد 10 أغسطس كانت محطتها في ألماتي، كازاخستان. وأثناء الاندماج في الغناء، تسلل صرصور على فستان النجمة فلم تشعر به، إلى أن وصل لرقبتها، لم تنزعج النجمة البالغة من العمر 56 عاماً منه، بل أمسكت به بسرعة، وألقته إلى جانب المسرح، وقالت مبتسمة للمعجبين أمامها: "لقد كان يُدغدغني"، ثم واصلت الغناء.

وما إن انتشر مقطع الفيديو هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً حسابات معجبي جينيفر لوبيز، إلا وتدفقت عليها التعليقات التي تصفها بالشجاعة وامتلاكها ثباتاً انفعالياً عالياً لحفاظها على هدوئها.

كتب أحد المعجبين: "دائماً ما تكون محترفة"، بينما قال آخر: "لحظة ممتعة حقاً، لكنها احترافية للغاية في آنٍ واحد!"، وأضاف آخر: "لقد تعاملت مع الأمر ببراعة، كنت سأنهار في تلك اللحظة".

جينيفر لوبيز في موقف مربك بتركيا

توجهت جينيفر لوبيز لتركيا الأسبوع الماضي، لإحياء حفلها بمدينة إسطنبول يوم 5 أغسطس في حديقة يني كابي للمهرجانات خلال مهرجان إسطنبول ضمن جولتها العالمية، وهناك تعرضت لموقف مفاجئ لها، فقبل حفلها الغنائي وأثناء جولة كانت تقوم بها في شوارع مدينة إسطنبول يوم 4 أغسطس، توقفت عند متجر شانيل الشهير، وأرادت الدخول، ولكن موظف أمن المتجر منعها بسبب ازدحام المتجر وامتلائه وقتها، وهو لا يعرف هوية لوبيز، ووفقاً لصحيفة Türkiye Today، تفهمت النجمة البالغة من العمر 56 عاماً الموقف وكانت ودودة في تعاملها مع الأمر، قائلةً: "حسناً، لا مشكلة" قبل أن تغادر.

مشاريع فنية قادمة لجينيفر لوبيز

بعد أن تنتهي جينيفر لوبيز من جولتها العالمية وتعود إلى الولايات المتحدة، من المرجح أن تكون منشغلة بالتحضير لإطلاق الفيلم الموسيقي Kiss of the Spider Woman الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير، وسيُطرح في دور العرض في 10 أكتوبر.

الفيلم الجديد مُقتبس من المسرحية الموسيقية التي كتبها تيرينس ماكنالي وجون كاندر وفرانك إيب، والمستوحاة بدورها من رواية مانويل بويج الصادرة عام 1976، حيث يلعب دييغو لونا وتوناتيو إليزاراز دور السجينين فالنتين ومولينا على التوالي، بينما تُجسد لوبيز دور إنغريد لونا، نجمة الشاشة التي يُعجب بها مولينا.

