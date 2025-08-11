في ذكرى ميلادها.. حقائق تُكشف عن نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:58 مساءً - يُصادف يوم 11 أغسطس من كل عام ذكرى ميلاد نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez، التي تُعد واحدةً من أشهر نجمات بوليوود على الإطلاق، خاصةً أنها تتمتع بجمال جذاب وموهبة تمثيلية عالية جعلت منها ضمن نجمات الصف الأول في السينما الهندية. وإلى جانب ذلك، حصلت على لقب ملكة جمال سريلانكا في عام 2006، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام، حيث مثلت بلدها في لوس أنجلوس.

وبمناسبة يوم ميلادها، نكشف لكم حقائق عن نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز.

حقائق تكشف عن جاكلين فيرنانديز

عملت جاكلين فيرنانديز كمراسلة تلفزيونية في سريلانكا. كما أخذت تعليمها في مدرسة بيرلتز للغات، حيث تعلمت الإسبانية لتحسين لغتها العربية والفرنسية.

ظل حلم التمثيل يراود جاكلين فرنانديز منذ طفولتها، مما جعلها تدرس مجال الإعلام ليقربها أكثر إلى حلمها، ثم اتجهت إلى عالم الموضة لتحترف عرض الأزياء، قبل أن تحصل على أول أدوارها في بوليوود أثناء قيامها بمهمة عرض الأزياء في الهند، حيث شاركت في فيلم علاءالدين عام 2009 من إخراج سوجوي غوش، وتوالت بعدها أعمالها الفنية لتصعد سريعاً سلم النجومية والشهرة.

في أوائل عام 2013، أصبحت جاكلين فرنانديز السفير الأول لـ إتش تي سي HTC وهي شركة تايوانية للإلكترونيات، والتي كانت تؤيد هذه الشركة بشكلٍ كبير في الهند. بعدها صرَّحت أنها المتحدث الرسمي باسم غاريث بوغ وهي شركة خاصة بتصميم وصنع الألماس في مومباي، وأطلقت كذلك نظام الحلاقة المتجدد لإحدى العلامات التجارية مع أرباز خان وأديتيا روي كابور، وبهذه الإنجازات أصبحت جاكلين تتسلق سلم النجاح على المستوى العمل السينمائي من جهة والإعلام من جهة أخرى.

تنحدر جاكلين فيرنانديز من أصول مختلفة، فقد وُلدت ونشأت في البحرين لأب من سريلانكا وأم من أصول ماليزية كندية، وبعد دراستها في البحرين حصلت على منحة للدراسة في جامعة سيدني، ودرست هناك تخصص الإعلام والاتصالات، ثم قررت تعلم التحدث باللغة الإسبانية وتحسين لغتها الفرنسية والعربية.

إلى جانب موهبتها التمثيلية، تتعدد مواهب جاكلين فرنانديز، فبعيداً عن التمثيل تحترف عزف أجمل الألحان على البيانو، وتحب الرسم وركوب الخيل.

تحولت جاكلين فرنانديز إلى سيدة أعمال ناجحة بعد افتتاحها عدة مطاعم، تقدم الطعام التايلندي الذي تعشقه، كما أطلقت عام 2018 علامة تجارية للملابس الرياضية.

تهتم كثيراً بالشأن الإنساني وتحرص على مساعدة المحتاجين، كما ساهمت من قبل في إيواء الأطفال الذين فقدوا منازلهم جراء الفيضانات في الهند.

تهوى فيرنانديز ممارسة الرياضة للحفاظ على رشاقتها، حيث تعتبر اليوغا والبيلاتس من أهم اهتماماتها في مجال اللياقة البدنية.

تبنت جاكلين فرنانديز قضية حقوق الحيوان في الأمم المتحدة، وعملت على الحد من استخدام وإجراء وحظر التجارب على الحيوانات، كما أعربت عن رأيها في القضايا البيئية، مثل الحفاظ على الحياة البحرية وحقوق الحيوانات، من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بها.

أبرز أعمالها التمثيلية في أفلام بوليوود "Alaadin" و"Murder 2" و"Housefull 2" و"Race 2" و"Kick" و"Brothers" و"Roy". كما ظهرت في أفلام مثل "Dishoom" و"A Flying Jatt" و"Judwaa 2" و"Race 3".

