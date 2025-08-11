بالصور- قصيّ خولي يحتضن “الحبّ الّذي لا ينتهي”… لحظة مميّزة تسرق القلوب

نشر الممثّل السّوريّ قصيّ خولي على متابعيه على “إنستغرام”، صورتَين مؤثّرتَين جمعتاه بابنه فارس، أثناء وجوده في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركيّة.

وظهر “خولي”، في لقطة مليئة بالمشاعر وهو يحتضن طفله بحبّ ودفء وأرفق المنشور بتعليق قال فيه: إنّه الحبّ الّذي لا ينتهي أبدًا، آمين”.

الصّورة أحرزت تفاعلًا واسعًا من متابعيه وزملائه الفنّانين الّذين عبّروا عن إعجابهم بهذه اللحظة العائليّة والأبويّة المميّزة.

يُذكر أنّ فارس، أو “العميد جونيور”، هو ابن قصيّ خولي من زوجته التّونسيّة مديحة الحمداني وكان النّجم قد تحدّث في أكثر من مناسبة عن عمق العلاقة الّتي تجمعه بابنه وحرصه الدّائم على منحه الحبّ والرّعاية.

أمّا على الصّعيد الفنّيّ، فكانت آخر أعمال خولي مشاركته في بطولة مسلسل “القدر”، النّسخة المعرّبة، إلى جانب الممثّلة اللبنانيّة رزان جمال، إذ نال أداؤه إشادات واسعة كعادته.