عادت لتلوّح في الأفق أزمات جديدة بين الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهّاب وزوجها السّابق الفنّان حسام حبيب، وسط أنباء متضاربة حول حقيقة تصالحهما مؤخّرًا.
فقد أفادت مصادر لـ “القاهرة ٢٤”، بأنّ شيرين، تقدّمت ببلاغ رسميّ لدى السّلطات الأمنيّة في مركز الشّيخ زايد، تتّهم فيه حسام، بالاستيلاء على شيكين بنكيَّين على بياض من داخل منزلها بمدينة السّادس من أكتوبر، مشيرة إلى أنّ الشّيكَين تابعان لأحد البنوك وأنّها أوقفت التّعامل بهما فور اختفائهما، مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة وإحالة الملفّ على جهات التّحقيق.
ورغم تداول هذه الأخبار على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لم يصدر عن الطّرفَين أيّ تعليق عبر حساباتهما الرّسمية على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
فهل ستشهد الأيّام القادمة تصاعدًا جديدًا في سلسلة الخلافات والرّدود بين شيرين وحسام، على غرار ما حدث في الفترة الماضية؟
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهّاب تتّهم حسام حبيب بالسّرقة… إقرأ التّفاصيل. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.