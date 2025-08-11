شيرين عبد الوهّاب تتّهم حسام حبيب بالسّرقة… إقرأ التّفاصيل.

عادت لتلوّح في الأفق أزمات جديدة بين الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهّاب وزوجها السّابق الفنّان حسام حبيب، وسط أنباء متضاربة حول حقيقة تصالحهما مؤخّرًا.

فقد أفادت مصادر لـ “القاهرة ٢٤”، بأنّ شيرين، تقدّمت ببلاغ رسميّ لدى السّلطات الأمنيّة في مركز الشّيخ زايد، تتّهم فيه حسام، بالاستيلاء على شيكين بنكيَّين على بياض من داخل منزلها بمدينة السّادس من أكتوبر، مشيرة إلى أنّ الشّيكَين تابعان لأحد البنوك وأنّها أوقفت التّعامل بهما فور اختفائهما، مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة وإحالة الملفّ على جهات التّحقيق.

ورغم تداول هذه الأخبار على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لم يصدر عن الطّرفَين أيّ تعليق عبر حساباتهما الرّسمية على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

فهل ستشهد الأيّام القادمة تصاعدًا جديدًا في سلسلة الخلافات والرّدود بين شيرين وحسام، على غرار ما حدث في الفترة الماضية؟