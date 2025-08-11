في يوم ميلاد نجاة... الموهبة التي حماها المجتمع ولهذا السبب سُميت بالصغيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - هي موهبة استثنائية تميزت بصوتها الحنون والدافئ، الذي يأخذك في عالم الخيال والأحلام ما بين سحر الكلمات والألحان وصوتها العذب المليء بالشجن؛ إنها المطربة نجاة الصغيرة التي تحتفل اليوم الإثنين الموافق 11 من أغسطس بيوم ميلادها.

نجاة حسني ابنة الخطاط الشهير كمال حسني البابا من زوجته الأولى، من مواليد 11 أغسطس 1938، تعود أصول العائلة إلى دمشق، ولكن هاجر والدها إلى القاهرة مطلع القرن الماضي، واكتشف موهبتها شقيقها الأكبر الملحن عز الدين، وكون مع أشقائها (8 أشقاء) فرقة موسيقية عائلية اعتمدت بالكامل على قدرة نجاة على تقليد أم كلثوم بإتقان.

وخلال مشوارها الفني قدمت لجمهورها وكل عشاقها مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة التي شكلت من خلالها وجدان الكثيرين بعدما حفرت اسمها كإحدى أهم أيقونات الغناء العربي، بل وأصبحت "قيثارة الشرق" كما لقبوها.

نجاة الصغيرة: موهبة حماها المجتمع

وقد روى الإعلامي الكبير محمود سعد خلال إحدى برامجه التلفزيونية السابقة تجربة الفنانة نجاة الصغيرة الرائعة، وذلك لكي تقتدي بها الأجيال القادمة، موضحاً كيف وقف المجتمع بجانب هذه الموهبة وتبناها وحماها حتى أصبحت من أهم نجمات الغناء في الوطن العربي.

قال محمود سعد: "كانت نجاة بنتاً صغيرة في العمر، ولكن ظهرت وسط أصوات قوية جداً، وكانت في بدايتها تغني في الأفراح مع أهلها، ليتدخل المجتمع لحمايتها، وكانت البداية مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي طالب أهلها بالتوقف عن أخذها لإحياء الأفراح، ولكنهم لم يستجيبوا؛ فيتقدم ببلاغ رسمي إلى الشرطة المصرية طالب فيها بمنع الطفلة نجاة حسني من العمل والغناء".

وأكمل محمود سعد: "ويكرر الأمر الشاعر الكبير فكري أباظة الذي دعا بضرورة الحفاظ على موهبتها ورعايتها وعدم استهلاك صوتها في هذه المرحلة الصغيرة من عمرها في مقال شهير له بعنوان مطربة يجب أن تستولي عليها الحكومة"، ليؤكد محمود سعد من خلال حديثه أن المجتمع قد انتصر لحماية موهبة نجاة الصغيرة، على الرغم من وجود أصوات قوية وقتها وازدهار في عالم الفن والغناء أمثال ليلى مراد، شادية، فايزة، نجاة علي، وفتحية أحمد، كل هذه الأصوات كانت تتنافس بقوة على الساحة، وجميعهم بالإضافة إلى وجود كوكب الشرق أم كلثوم؛ مشيراً إلى أنها حالة وموهبة استثنائية صنعها وحماها المجتمع.

سبب تسميتها بـ"نجاة الصغيرة"

كما كشف الإعلامي محمود سعد عن سبب تسميتها بنجاة "الصغيرة"، مؤكداً أن الأمر لا يرجع إلى جسمها النحيف، ولكن بسبب تواجد المطربة نجاة علي معها في الساحة، فأرادوا تمييزها بهذا الاسم.

وأكد محمود سعد أنها بالفعل توارت عن الأضواء حتى بلغت عامها التاسع عشر، ولكنها ظلت على تواصل وتحت رعاية فكري أباظة، محمد عبد الوهاب، محمود الشريف؛ لتعود بصورة جديدة عبر أغنية "أوصفولي الحب" من تلحين محمود الشريف وكلمات مأمون الشناوي.

في يوم ميلادها.. كيف كانت رسائل الأحبة في أغاني نجاة الصغيرة؟

مسيرة مضيئة بين الأغاني والأفلام

انضمت نجاة إلى مدرسة الموسيقار محمد عبد الوهاب سريعاً، وصارت نجمته المفضلة، بعد نجاح تسجيلها لأغنيته الشهيرة "كل ده كان ليه"، واستمرت مسيرتها في الغناء لتقدم أكثر من 275 أغنية تعاونت فيها مع أساطير التلحين وكبار المؤلفين في مرحلة الستينيات والسبعينيات، من بينهم محمود الشناوي، السنباطي، الموجي، بليغ حمدي، نزار قباني، وتعد نجاة المطربة الوحيدة الباقية على قيد الحياة التي قدمت ألحان الشيخ زكريا أحمد.

كما قدمت مجموعة من الأدوار السينمائية التي مازالت محفورة في أذهاننا ووجداننا منها "الشموع السوداء، شاطئ المرح، 7 أيام في الجنة، ابنتي العزيزة"، واعتزلت السينما نهائياً بعد تقديم فيلم "وجفت الدموع" أمام النجم محمود ياسين عام 1975.

آخر ظهور لنجاة الصغيرة

وقد شهد حفل النسخة الرابعة من "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards 2024، في المملكة العربية السعودية، العديد من المواقف المؤثرة، خاصةً في كلمات المكرمين الذين عبروا عن فرحتهم برسائل خاصة إلى محبيهم، ولكن يبقى ظهور السيدة نجاة الصغيرة بعد احتجاب طال 20 عاماً، من أكثر المواقف تأثيراً واللحظات التي لا تُنسى من أذهان متابعي الحفل الفني الأبرز في العالم العربي.

وفي لحظة مميزة واستثنائية قدمت الفنانة نجاة أغنية "عيون القلب" وسط حفاوة استقبال من حضور الحفل الذي هتف الكثير منهم "وحشتينا"، وحصلت نجاة على تكريم خاص من الحفل ومن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الترفيه.

تبناها محمد عبدالوهاب وعادت بعد 15 عاماً من الاعتزال.. لمحات من حياة نجاة الصغيرة بيوم ميلادها

