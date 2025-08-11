عيسى الحساوي يكشف عن موعد عرض مسلسل "خارج عن المألوف"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - أعلن الكاتب عيسى الحساوي عن موعد عرض مسلسله "خارج عن المألوف"، الذي سيكون في 20 أغسطس 2025، حيث شارك بوستر العمل الذي تضمن صوراً لأبطال العمل، بالإضافة إلى المخرج والمؤلف وموعد العرض.

أبطال مسلسل "خارج عن المألوف"

مسلسل "خارج عن المألوف" هو من بطولة الفنان فهد باسم، رندا حجاج، حسن إبراهيم سلطان، صمود المؤمن، أحمد النجار، طيف، إيمان فيصل، ومن إنتاج ناصر البلوشي ومن تأليف عيسى الحساوي ومن إخراج محمد الطوالة.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي رومانسي، حول "روح" التي تُخفي اضطراباً نفسياً عن الجميع، إلا أنها تقع في حب شخص يُدعى "فريد"، فتتغيّر حياتها فجأة، تكتشف خيانة وتواجه أسراراً من ماضيها، وذلك في إطار مثير وتشويقي وتتوالى الأحداث.

أعمال للكاتب عيسى الحساوي

وكان آخر عمل عُرض للكاتبهو مسلسل "خط أحمر" الذي جاءت أحداثه في إطار درامي تشويقي، حينما تقع "بشرى" بيد "فواز"، حيث يخدعها باسم الحب والاهتمام، ويتزوج منها، ومع اكتشافها أنه قاتل زوجها، تبدأ في وضع المخطط المحكم لإبلاغ الشرطة، ولكن الأيام تكشف هي الأخرى عن سر يُغير حياتها إلى الأبد وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني، ومن تأليف عيسى الحساوي، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، علي السبع، سناء بكر يونس، هبةالدري، يعقوب عبدالله، سعود بوشهري، خيريه أبولبن، روان العلي، فيصل فريد، وزينب كرم.

وهنالك مسلسل سيتم تصويره قريباً كما أعلن المؤلف عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام وهو بعنوان "حبس انفرادي"، وكذلك هنالك عمل بعنوان "من الصفر"، لا يزال في طور الكتابة.

