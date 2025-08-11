محمد شاهين يكشف أسباب موافقته على مسلسل لام شمسية.. وهكذا أشاد بالطفل علي البيلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:41 مساءً - تحدث الفنان محمد شاهين عن شخصية "وسام" الذي تألق من خلالها في مسلسل لام شمسية بموسم دراما رمضان الماضي 2025، مع النجمة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، كاشفاً عن أسبابه لتجسيد الدور، مشيداً بأداء الطفل علي البيلي بطل العمل.

محمد شاهين عن دوره في لام شمسية: ليس جريئاً

حل الفنان محمد شاهين ضيف الإعلامية والنجمةفي برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC "؛ مؤكداً عدم تخوفه إطلاقاً من دوره في، رغم صعوبة دوره وتقديمه دوراً شريراً في العمل، وأضاف أنه على العكس من المتوقع كان متحمساً للغاية للمشاركة في العمل؛ لأنه يحب التحديات والأدوار المركبة والصعبة، وكان يريد تقديم مثل هذه الأدوار في مسيرته الفنية، بالإضافة إلى حبه العمل مع المخرج كريم الشناوي.

وقال محمد شاهين إنه وافق من المرة الأولى وهو الأمر الذي صدم المخرج كريم الشناوي، الذي توقع أن يرفض الدور وأنه سيحتاج مجهوداً أكبر في إقناعه، حيث قال: "منذ سنتين قبل موسم رمضان، ومع أول لقاء جمعني بالمخرج كريم الشناوي، وقالي عن المسلسل كان مجرد مشروع".

وأكمل شاهين: "بعد مرور عام كلمني مرة أخرى، وذكرني بتفاصيل العمل، وطلب مني تجسيد شخصية وسام"؛ موكداً أن الدور ليس جريئاً كما وصفه البعض، وإنما تعامل معه كممثل يؤدي شخصية مكتوبة.

وتابع محمد شاهين: "مكنش ينفع أرفض الدور لأسباب كثيرة؛ أولها أني بثق جداً في المخرج كريم الشناوي، والشخصية مليئة بالتفاصيل والمشاعر، واشتغلنا عليها كبني آدم، وهو من أكثر الأدوار اللي كنت متحمس لها في حياتي، وكنت مستعجل على الورق وبدء التصوير، وحتى الشناوي كان مستغرب جداً من حماسي للدور".

وأضاف: "الدور مركب جداً وصعب ومليء بالتفاصيل والتناقضات؛ فالدور حلو ومغري جداً، فأنا معرفش إزاي ممكن حد يرفض دور مركب زي دا! وهذه الأدوار التي أبحث عنها دائماً"، مؤكداً أن من لحظة قراءته الحلقات الأولى، كان حريصاً على متابعة النص لمعرفة تطورات الشخصية، مضيفاً: "أول مرة أحس إني بعمل عمل هيفيد الجمهور، والناس شكرتني وقالولي أنت مثلتنا".

محمد شاهين يشيد بالطفل على البيلي: ممثل محترف

كما تطرقخلال الحلقة للحديث عن الطفلوأدائه المبهر خلال المسلسل؛ حيث قال: "هو حقيقي وصادق جداً، وممثل محترف وفاهم وواعي وشاطر، وكان يستقبل توجيهات كريم الشناوي بفهم كبير".

مسلسل "لام شمسية"

حقق أبطال عملنجاحاً لافتاً خلال الموسم الرمضاني الماضي، حتى إنه عُرض في مهرجان SeriesFest بولاية كولورادو الأمريكية ضمن فعاليات الدورة الماضية للمهرجان، ذلك إلى جانب حصوله على جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بموسم دراما رمضان 2025، استناداً إلى تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلاً تم عرضها في رمضان واختيارها في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.

وهو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للاعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، أسيل عمران، والطفل علي البيلي. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

