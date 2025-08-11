عائشة كاي تشارك جمهورها صوراً من كواليس مسلسل عايشين معانا وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:42 مساءً - تزامناً مع عرض مسلسل "عايشين معانا"، شاركت الفنانة عائشة كاي جمهورها ومحبيها عدداً لصور لها وصور أخرى جمعتها مع أبطال العمل وأيضاً المشاركين فيه وجميعها من كواليس العمل. واكتفت عائشة كاي بتعليق بسيط كتبت فيه: "عائلة جن بسيطة تحاول الوصول إلى عالم البشر".
كما نشرت بوستر العمل فبل أيام وعلقت وكتبت: "انتقلوا إلى مجمع سكني في الرياض لتنفيذ مهمة. لكنهم ليسوا سكاناً عاديين. إنهم غرباء. إنهم مختلفون. إنهم من "عالم الجنّ"، عايشين معانا".
و"عايشين معانا" هو عمل فني يمزج بين الفانتازيا والخيال بأسلوب غير مسبوق في الدراما الإجتماعية العائلية السعودية، وهو من كتابة علاء حمزة وإخراج مشاري المزيد، تدور القصة حول عائلة من الجن، تتنكر في أجساد عائلة من الإنس، وتأتي لتعيش في أحد أحياء مدينة الرياض، بغرض الوصول إلى خاتم يبحث عنه الجن منذ ألفي عام، وعرفوا مؤخراً أنه موجود لدى شاب سعودي يدعى "سليمان"، وعليهم القيام بالمستحيل للوصول إلى هذا الخاتم وإرجاعه إلى عالم الجن.
والمسلسل من بطولة الفنان خالد صقر، عائشة كاي، مصعب المالكي، أحمد الكعبي، رغد إبراهيم، فهد المطيري، سعد الشطي، سماح زيدان، وفاطمة الشريف.
وتجسد الفنانة عائشة كاي شخصية "شوق" ، التي تعاني من والدة متسلطة هي كبيرة الجن، ووالدها ذو السطوة في ذلك العالم إضافة إلى زوجها "ثامر" والثلاثة يتمتعون بشخصيات قوية ومسيطرة، وقد عانت الكثير لكي تثبت شخصيتها ومكانتها في عالم الإنس، وتعيش ضغوطات في علاقتها مع زوجها "ثامر" بعد دخولهما عالم البشر، إلى جانب تخبط المشاعر التي تمر بها واختلاطها بين حب وكراهية، وحزن وفرح، وانعكاسها على علاقتها بأولادها الأربعة.
كما تم مؤخراً اختيار فيلم الفنانة عائشة كاي HATCH لعرضه بمهرجان إدمونتون السينمائي، ونشرت وقتها بوستر الفيلم وعلقت وكتبت: "تم اختيار فيلمنا القصير HATCH رسمياً ليتم عرضه في مهرجان إدمونتون السينمائي الدولي التاسع والثلاثين "EIFF" في كندا والذي سيقام في الفترة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2025".
وتابعت كاي وكتبت: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المجموعة المرموقة ومتحمسون لمشاركة فيلمنا مع جماهير جديدة في مهرجان سينمائي آخر مؤهل لجائزة الأوسكار".
آخر عمل عرض للفنانة عائشة كايوعرض مؤخراً أيضاً عمل للفنانة عائشة كاي مسلسل "حمود وابوه" وهو مسلسل قصير والذي تدور أحداثه حول يوميات طريفة، تتصادم خطط "حمود "اليومية مع حكم والده التقليدية، فتتحول حياتهما إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمشاعر الصادقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنانة عائشة كاي ،سعيد القحطاني ، خالد الفراج، نايف الفواز، ريم صفية، وأحمد الكعبي.
اختيار فيلم HATCH لعرضه بمهرجان إدمونتون السينمائي
كما تم مؤخراً اختيار فيلم الفنانة عائشة كاي HATCH لعرضه بمهرجان إدمونتون السينمائي، ونشرت وقتها بوستر الفيلم وعلقت وكتبت: "تم اختيار فيلمنا القصير HATCH رسمياً ليتم عرضه في مهرجان إدمونتون السينمائي الدولي التاسع والثلاثين "EIFF" في كندا والذي سيقام في الفترة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2025".
وتابعت كاي وكتبت: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المجموعة المرموقة ومتحمسون لمشاركة فيلمنا مع جماهير جديدة في مهرجان سينمائي آخر مؤهل لجائزة الأوسكار".
