اغتراب لمهدي هميلي يفتتح عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:59 مساءً - يستعد الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي للعرض العالمي الأول اليوم ضمن فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا "6 - 16 من أغسطس"، حيث يُعرض في الساعة السابعة مساءً بمسرح كورسال ضمن برنامج "فيوري كونكورسو"، ويتبع العرض ندوة نقاشية مع المخرج وأبطال العمل.

بوستر يعكس الصراع النفسي

الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

قصة مشوِّقة

مشاركة ثانية في لوكارنو

فريق عمل يجمع أسماء بارزة

طرحت MAD Solutions وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم، عن البوستر الرسمي للفيلم، الذي كشف عن جماليات الفيلم القاسية والمكثفة، مستخدماً لوحة ألوان باهتة وملمساً يُوحي بالاحتراق، ليجسد بصرياً مشاعر الانهيار والصدمة والعزلة. هذا الطابع المتآكل يعكس الصراع النفسي العنيف الذي يعيشه البطل وتمزقه الداخلي، ومع تغييب جزء من ملامح وجهه، تتضح المفارقة بين الحضور والغياب، في إشارة إلى جوهر الحكاية: الاغتراب عن المجتمع وتلاشي الإحساس بالذات.تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب. وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعياً للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجياً.تُعَدُّ هذه المشاركة هي الثانيةبالمهرجان، بعد مشاركة فيلمه الروائي الطويل الأول أطياف بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74، حيث تلقى الفيلم دعماً من عدة جهات منها: فيلم فاند لوكسمبورغ، مؤسسة الدوحة للأفلام، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة "فرنسا"، المركز الوطني للسينما والصورة "تونس"،الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، صندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تلفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، قمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، سيني جونة - مهرجان الجونة السينمائيالفيلم من تأليف وإخراجوإنتاج مفيدة فضيلة لشركة الإنتاج يول فيلم هاوس "تونس"،ودوناتو روتونو لشركة تارانتولا "لوكسمبورغ"، ميشيل بالاغي لشركة فولت فيلم "فرنسا"، وإنتاج مشارك لكل من صندوق البحر الأحمر ومؤسسة الدوحة للأفلام. وشارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل: غانم زرلي، مرام بن عزيزة، سليم بكار، محمد قلصي، يونس فارحي، مراد غرسلي. الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند. وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم

يمكنكم قراءة: رحلة سينمائية مبهرة للفيلم المغربي القصير عايشه للمخرجة سناء العلاوي.. جولة مرتقبة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»