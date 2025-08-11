هل انفصلت ياسمين رئيس عن زوجها؟... اعرفوا حقيقة الأمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:59 مساءً - تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ترددت شائعات بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بعد عام على زواجهما؛ وفي أول تعليق لزوجها رجل الأعمال على هذه الشائعات، كذبها بطريقته الخاصة.

هكذا رد زوج ياسمين رئيس على شائعات انفصالهما

رجل الأعمال أحمد عبد العزيز يدعم زوجته ياسمين رئيس - الصورة من حسابه على إنستغرام

في أول تعليق من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس، قام عبد العزيز بنشر بوستر فيلمها الجديد "ماما وبابا" عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام" ليدعمها قبل عرض الفيلم.

كما شارك صورة رومانسية أخرى للقمر على أنغام أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي أعادت نشرها مرة أخرى ياسمين، في إشارة من الثنائي إلى تكذيب الشائعات وتجاهلها من الأساس.

رجل الأعمال أحمد عبد العزيز يرد على شائعة انفصاله عن زوجته ياسمين رئيس - الصورة من حسابه على إنستغرام

زواج ياسمين رئيس

وكانت الفنانةقد احتفلت 30 مايو 2024، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي أُقيم بقلعة تاريخية بالقاهرة، وسط حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.

وقد حرص عدد من النجوم على حضور عقد قران ومشاركة ياسمين رئيس فرحتها بزفافها، وكان أول الحضور النجم كريم فهمي وزوجته، دينا الشربيني، نجلاء بدر، ميرهان حسين، دنيا سامي وآخرين.

اطلعوا على ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل جديد بعد نجاحها في رمضان 2025

نشاط فني مكثف لياسمين رئيس

من جهةٍ أخرى، تواصل الفنانةنشاطها الفني المكثف خلال عام 2025، وتحديداً على المستوى السينمائي، حيث ترتبط بـ3 أفلام جديدة ومختلفة دفعة واحدة، الأول فيلم "ماما وبابا" المقرر طرحه في السينمات يوم 27 أغسطس المقبل.

وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة مستقرة مع أطفالهما، إلى أن يتعرضا لحادث يُغير حياتهما رأساً على عقب، حيث تتبدل الأدوار بينهما، لتجد الزوجة نفسها تسكن روح زوجها، بينما الزوج سيجد نفسه في روح الزوجة، وذلك في إطار لايت كوميدي.

الفيلم بطولة محمد عبد الرحمن، والعمل فكرة رحمة فلاح، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإشراف على الكتابة محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

https://www.instagram.com/p/DND0qhpMBcP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DND0qhpMBcP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DND0qhpMBcP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما تخوض تجربة فنية مختلفة، من خلال فيلم "الست لما"، التي تُشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا، والذي يُجرَى تصويره حالياً، بعد أسابيع طويلة من التحضير، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وتجسّد ياسمين رئيس شخصية "وفاء"، في منتصف العشرينات، شابة متحررة، جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية، أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرُّش وحشي داخل سيارة؛ مما يهز عالمها، قوتها تكمن في قدرتها على المقاومة، لكنها تعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

الفيلم بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، محمد أنور، كريم عفيفي، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

https://www.instagram.com/p/DLsITH8M22L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsITH8M22L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsITH8M22L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هذا بالإضافة إلى تعاقدها على فيلم "هيروشيما" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي لازال في مرحلة التحضيرات حالياً، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التجهيزات، وتسكين باقي الأدوار، حيث يُعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، ويحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد السقا وياسمين رئيس، كلّ من: دياب، حنان مطاوع، ناهد السباعي، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي وآخرين، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج "فيلم سكوير" لأحمد بدوي، و"نيوسينشري" لزيد الكردي، وأيمن بهجت قمر.

يمكنكم قراءة ياسمين رئيس تكشف عن إصابتها بارتجاج في المخ أثناء تصوير الفستان الأبيض.. ما علاقة أسماء جلال؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».