الأميرة جوزفين تفاجئ الجميع بقرار مهم في مسيرتها التعليمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:59 مساءً - في خطوة غير متوقعة من أصغر أبناء ملك الدنمارك فريدريك والملكة ماري، أعلنت العائلة الملكية الدنماركية أن الأميرة جوزفين، البالغة من العمر 14 عاماً، اتخذت قراراً استثنائياً بشأن مسيرتها التعليمية، لتبدأ فصلاً جديداً في حياتها بعيداً عن العاصمة كوبنهاغن.

الأميرة جوزفين تخرج عن المألوف

كشف القصر الملكي الدنماركي أن الأميرة جوزفين، الشقيقة التوأم للأمير فينسنت، ستنتقل لمواصلة دراستها في مدرسة سبير إفترسكول الداخلية في سنابتون بجوتلاند، على بُعد نحو 174 ميلاً من مقر إقامة العائلة في كوبنهاغن.

على مدار العامين الماضيين، كانت قد التحقت الأميرة بمدرسة Kildegaard Privatskole في هيليروب. لكن قرارها الأخير بالالتحاق بمدرسة داخلية يعد خروجاً عن النمط المعتاد لأفراد العائلة المالكة، إذ لم يلتحق أي من أشقائها بمدارس داخلية، كما أنه ليس من العرف السائد في العائلة المالكة الدنماركية الالتحاق بمثل هذه النوعية من المدارس، ومع ذلك فقد قررت بشكل شخصي أن تغرد بعيدًا وتخرج عن المألوف.

وتُعرف هذه المدارس في الدنمارك بأنها بيئة تعليمية داخلية مخصصة للشباب بين 14 و18 عاماً، تتيح لهم قضاء عام أو عامين من التعليم الإعدادي قبل الانتقال للمرحلة الثانوية، مع التركيز على تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية بجانب التحصيل الأكاديمي.

ووفقاً لموقع المدرسة، فإن المدرسة تعتمد على منهج قائم على الأبحاث لدعم الطلاب في تنمية قدراتهم المهنية والشخصية داخل مجتمع قوي يقوم على معارف حديثة حول التعلم والرفاهية، بهدف تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحمل المسؤولية والمساهمة في مجتمعاتهم.

لم يُكشف بعد عن التخصصات التي ستختارها الأميرة جوزفين خلال فترة دراستها الجديدة، إلا أن من المعروف عنها امتلاكها موهبة فنية لافتة، حيث خاضت أولى تجاربها في التمثيل العام الماضي، بمشاركتها في المسلسل التلفزيوني الدنماركي Tidsrejsen 2.

خطط أبناء الملك فريدريك والملكة ماري للعام الدراسي المقبل

ولي العهد كريستيان، 19 عاماً، يعود لاستكمال تدريبه العسكري برتبة ملازم بعد إنهاء أربعة أشهر مع فوج الحرس الهوسار، عقب تخرجه في مدرسة أوردروب الثانوية في يونيو 2024.

الأميرة إيزابيلا، 18 عاماً، تبدأ عامها الثالث والأخير في مدرسة Øregård Gymnasium، على أن تتخرج في صيف 2026.

الأمير فينسنت، 14 عاماً، يواصل دراسته في الصف الثامن بمدرسة Tranegårdsskolen، التي التحق بها منذ عام 2017.



الأميرة جوزفين.. أصغر أبناء الملك فريدريك والملكة ماري

الأميرة، ولدت في 8 يناير 2011 في مستشفى Rigshospitalet بكوبنهاغن، بفارق زمني قدره 26 دقيقة بعد شقيقها التوأم الأمير فينسنت.

وتحتل جوزفين المرتبة الرابعة في ترتيب ولاية العرش، بعد الأمير كريستيان، والأميرة إيزابيلا، وشقيقها فينسنت.



