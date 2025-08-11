أحمد عبد العزيز يعلق بعد أزماته: عمري ما كنت مغرور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:59 مساءً - تصدر اسم الفنان أحمد عبد العزيز خلال هذه الأيام ترند مواقع التواصل الإجتماعي لتتعد أزماته؛ حيث أنه يتعرض لموجة من الإنتقاد والإستياء بسبب مقاطع فيديو متداول له؛ الأول وهو يرفض أن يصافح معجب مد يده لتحيته أثناء توجهه لحضور إحدى الفعاليات الفنية، لتلاحقه أزمة جديدة وهي ظهور فيديو آخر من نفس الفعالية الفنية؛ تظهر خلاله إحدى السيدات وهي تلاحقه، وعلق عليه بعض رواد المواقع والصفحات، بشكل مسيء للفنان، واصفين إياه بالتعالي على معجبيه، ومروجين أن هذه السيدة هي معجبة كانت تلاحقه لمصافحته هي الأخرى والفنان قام بتجاهلها أيضًا، ليتضح بعدها أنها زوجته الكاتبة والصحفية دينا شرف الدين.

أحمد عبد العزيز عن أزماته: عمري ماكنت مغرور

خرج الفنان أحمد عبد العزيز عن صمته وتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامجها "كلاكيت" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم FM"؛ حيث قال: "كان يهمني أن أطلع معاكي أتحدث في أمور فنية، ولكن ما يحدث حملة ليس لها أي أساس من الصحة أو المنطق".

وتابع عبد العزيز: "الموقف ببساطة شديدة أنا داخل أحضر حفلة المهرجان، ومتأخر بعض الوقت فدخلت مسرعًا، ويبدو أن فيه أحد الشباب مد يده لمصافحتي ولكني لم انتبه، وكان هناك مجموعة أخرى أمامي لوحت لهم بدماغي، ثم أتجهت لناحية الأسانسير لحضور الحفل".

وأكمل: "فؤجئت بعدها بهذا الهجوم الشديد، حول تجاهلي للشاب وأتهموني بالغرور والتكبر، وتطرقوا لكلام غير لائق بشكل أكبر من كدا، وأنا عمري ماكنت مغرور وأعرف السوشيال ميديا جيدًا وتحدثت عن مساوئها أكثر من نفعها، وأننا مازالنا غير مدربين ومستعدين للتعامل معها".

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

أحمد عبد العزيز: كنت سأتجاهل الأمر

وأضاف الفنان: "في البداية كنت سأتجاهل الأمر تمامًا، ولكن من أجل فني وجمهوري الذي أعتز بيه وتربينا معًا، يهمني دائمًا توضيح الصورة والواقعة كما حدثت".

أحمد عبد العزيز عن الواقعة: هناك من يتصيد لي تصرفاتي

من جانبه كان الفنانقد أكد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"؛ أن كل ما يتم تداوله من أخبار ومنشورات على السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة ولم تكشف حقيقة الأمر، وعندما سألناه إذا كان يشعر بوجود نوع من التصيد لتصرفاته مع الجمهور، قال: "بكل تأكيد أشعر بالتصيد لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف"، وتابع حديثه قائلاً أنه أصبح لا يحاول أن يرهق ذهنه وتفكيره عن أسباب هذه الأمور، خاصةً لأنه من الطبيعي ألا يوجد إجماع على حب شخص معين من جميع الأطراف.

وأشار عبد العزيز أن أعداء النجاح موجودين في كل مكان وزمان والانسياق وراء مخطاطتهم وأهدافهم لا يعنيه في أي شىء، وحول تأثير مثل هذه الأمور على حالته النفسية، أكد لسيدتي أنه يتجاهل دائماً هذا النوع من المشاكل لأنه يعرف أخلاقه جيداً.

قال أحمد عبد العزيز أن كل ما يهمه في الأمر جمهوره ومحبيه المخلصين، وأصدر لهم بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ليوضح حقيقة الأمر، وقال أن الفيديو المتنتشر على السوشيال ميديا لم يكشف الحقيقة وأوضح أنه كان على عجالة من أمره فلم ينتبه إلى أن الشخص يرغب في مصافحته، وأكد أنه كان متأخراً عن الموعد المحدد للفاعليه، وعندما التقي الشاب ظنه من المنظمين ويفتح له الطريق ليصل للأسانسير، مؤكداً أنه لم يتجاهل أبداً أي معجب من جمهوره طوال مشواره الفني".

يُشار إلى أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمشاهير تفاعلوا مع المقطع المتداول وانتقدوا تصرف أحمد عبد العزيز، حتى أن الإعلامي شريف مدكور طالب بتحليل لغة الجسد ليتعرف عن السبب وراء هذا التصرف الغريب.

أحمد عبد العزيز يتألق في دراما رمضان 2025

من جهةٍ أخرى، تألق الفنانمن خلال مشاركته في مسلسل "فهد البطل" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد عبد العزيز، كلاً من: أحمد العوضي وميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

