بدء التحضيرات للعرض الخاص لفيلم درويش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 08:23 مساءً - بدأت منذ قليل، التحضيرات الخاصة للعرض الخاص لفيلم "درويش"، للنجم عمرو يوسف والذي يُنافس به في موسم أفلام صيف هذا العام 2025، وذلك بأحد المولات التجارية في مصر.

وتزين الريد كاربت الخاص بالعرض، بالعديد من اللافتات الضخمة والتي ظهر عليها أبطال العمل بصورة منفردة.

كيف سيظهر أبطال فيلم "درويش" خلال أحداثه؟

العرض الخاص لفيلم درويش- الصورة خاصة لـ الخليج 365 تصوير: سيد أحمد

يُجسد عمرو يوسف، في الفيلم الجديد، شخصية "درويش" والذي يمتاز بالمكر والدهاء والتلوّن على كل من يتعامل معه، لذا يُحذر البعض منها بشعار "درويش.. أوعى يضحك عليك"، فيما يبدو أنّ الفنان محمد شاهين، سيخوض تجربة شيطانية خلال أحداث الفيلم، مليئة بالشر، إذ يُجسد شخصية "النبيل عماد"، ويكمن الخوف منه في "قلب الترابيزة"، حيث جرى التعليق على البوستر الخاص به، "حاسب لا يقلب الترابيزة عليك!".

وتُجسد الفنانة دينا الشربيني، خلال الأحداث شخصية "زبيدة"، التي ستكون مُحرك مهم في الأحداث، وعلى علاقة مباشرة مع "درويش"، والأمر ذاته مع تارا عماد، التي تُجسد دور "كاريمان".

أما مصطفى غريب، يخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة خلال فيلم "درويش"، حيث يُجسد شخصية "عدلي" ويبدو أنّه يُجيد السرقة وفتح خزينة الأموال، أما خالد كمال، يُجسد شخصية "طالوش" الذي يُجيد وضع خُطط محكمة التنفيذ التي لا تعرف طريق الفشل إطلاقًا، لذا يُجرى الاعتماد عليه بشكلٍ كبير في عمليات السطو والسرقة، ورغم ذلك لا يطيق المُحيطين به، ولا يعرف التهاون والاستهسال في عمله، إذ أنه لا يميل إلى الهزار إطلاقًا.

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين.



