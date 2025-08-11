أنغام تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وأعلن محمود سعد ان المطربة أنغام ستخضع لعميلة جراحية اليوم الخميس الموافق 7 من أغسطس (آب) الجاري، قائلأ: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فأرجو إن انتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

كان الإعلامي محمود سعد قد كشف سابقا عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد رحلة علاج في ألمانيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .

وأعلن سعد لجمهور الفنانة أنغام تفاصيل حالتها الصحية بعد إجراء فحوصات على البنكرياس في ألمانيا، قائلا: "من قبل ما أنغام تسافر هي قالت إن عندها كيس على البنكرياس".

وأضاف محمود سعد: "قالولها إن في مستشفى متخصصة في ميونخ متخصصة في البنكرياس هناك عملت منظار دخل من الفم وشال أغلب الكيس وعملوا التحاليل اللازمة وطلع حميد الحمد لله".

واستكمل محمود سعد: "هي الحمد لله كويسة وبتتحرك وبتاكل وهتخرج بكرة أو بعده إن شاء الله اللي فاضل من الكيس جزء بسيط مش لازم يتشال وهتتابعة لما ترجع مصر ان شاء الله علشان تتأكد انه مش هيكبر وان شاء الله المتوقع انه يفضل مستقر".

واختتم محمود سعد: "هي الحمد لله بخير وكل اللي بتعاني منه في الوقت الحالي هو الألم.. فدعواتكم ان ربنا يخفف عنها ويتم شفاها على خير ان شاء الله ".