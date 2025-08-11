فضيحة جديدة لرمضان.. هذه المرة مع سيدة من عائلة ترامب !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يواصل المثير للجدل دائماً محمد رمضان إثارة المزيد من الجدل، فبعد أيام من تصريحاته أن هناك من كان يريد اغتياله في الساحل الشمالي بمصر، عاد هذه المرة بفضيحة جديدة تحمل بعداً عالمياً، فقد التقط صورة مع لارا ترامب زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحرص رمضان على نشر الصورة قائلاً إنه يشكر السيدة لارا ترامب على الدعوة التي وجهتها إليه.

الواقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاول محمد رمضان الإيحاء بأنه تلقى دعوة شخصية من لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور حفل تحت مزاعم تقدير الموسيقى العربية والإفريقية.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة تجمعه بلارا ترامب، وأرفقها بتعليق باللغة الإنكليزية قال فيه: "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضاً للموسيقى العربية الإفريقية، شيء عظيم قادم إن شاء الله."

المفاجأة.. ما هي؟

لكن بعد التدقيق في الحدث الذي أثار شكوك البعض تم الكشف لاحقاً أن هذه الرواية لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن مشاركة محمد رمضان لم تكن بناءً على دعوة مباشرة من السيدة لارا ترامب، بل جاءت بعد دفعه مبلغاً مالياً كبيراً مقابل الحضور والتصوير.

حيث إن الواقع كان مغايراً تماماً لما حاول رمضان الترويج له، فقد تبين أن الفعالية التي حضرها كانت لجمع التبرعات لصالح مبادرة خيرية تحمل اسم Make Music Right، وهي مبادرة أطلقتها لارا ترامب بالشراكة مع عازفة البيانو الأميركية كلوي بيانيست، وتم تنظيم الحفل يوم الجمعة في نادي ترامب الوطني بمدينة نيويورك.

بطاقة مدفوعة وليست دعوة رسمية

وبحسب ما تم تداوله من صورة التذكرة ، فقد بلغ سعر تذكرة حضور الحفل 1000 دولار، بينما تم تخصيص تذكرة مميزة بقيمة 3500 دولار لمن يرغب في الحصول على صورة تذكارية مع لارا ترامب.

ومن اللافت أن صورة الدعوة الرسمية التي تم تداولها لم تتضمن أي إشارة إلى محمد رمضان أو أي دعوة خاصة موجهة له، مما يعزز حقيقة أنه دفع 3500 دولار مقابل صورة تجمعه مع لارا ترامب.

يذكر أن محمد رمضان يتواجد حالياً في الولايات المتحدة بشكل أساسي من أجل تصوير أحدث كليباته الغنائية، وقد أثار مشاركته في الحدث الأخير مع لارا ترامب موجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل، فهي محاولة لتلميع صورته وادعاء الشهرة العالمية، على حد تعبير المتفاعلين مع هذا الموقف عبر منصات السوشيال ميديا.