نسرين طافش لـ الخليج 365: زوجي خطف قلبي وربنا جمعني به دون تخطيط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - تحدثت الفنانة نسرين طافش عن زواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر الذي جاء بشكل مفاجئ بالنسبة للجمهور والمتابعين ولا سيما أنها أعلنت زواجها فى يناير الماضي، خلال حضورها حفل joy awards 2025 بالرياض من دون أي مقدمات، مؤكدة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تعيش حالة من السعادة والاستقرار النفسي في هذه الفترة وتحديداً منذ زواجها.

استقرار على جميع المستويات

أشارت نسرين طافش أنها تعتبر زوجها "أحمد" الشريك الصحيح بالنسبة لها، وذلك يضفي حالة من الاستقرار على الحياة بشكل عام قائلة: "أنا مؤمنة أن الشريكين إذا كانا مناسبين لبعضهما بعضاً؛ فكل شيء في الحياة يسير بشكل صحيح، حتى على المستوى النفسي والمزاجي والفني، فتشعر أنك تريد أن تقدم عملاً أفضل، وتكون أكثر إبداعاً ونجاحاً".



قد تحب قراءة: أفضل 10 أفلام كلاسيكية تعرفوا إليها



وحول زواجها المفاجئ بعد أن صرحت سابقاً بأن شروطها صعبة في اختيار شريك الحياة، أوضحت نسرين طافش: "أحمد حقق المعادلة الصعبة، مع النضج الإنساني والعاطفي ترتفع معايير الاختيار، وتختلف المقاييس عن فترة المراهقة أو بداية الشباب، لكن في النهاية كل شيء نصيب، وأشعر أن الله جمعني بأحمد من دون تخطيط؛ فقد خطف قلبي بذكائه ووعيه الفطري".

شروطها ومواصفات الشريك

وعن مدى توافر الشروط الصعبة التي وضعتها في الشريك المستقبلي قبل ارتباطها بزوجها أحمد جوهر أكدت: "لم تكن شروطاً بقدر ما هي مقومات. مع أحمد كل شيء يسير بسلاسة ومن دون تعقيد. لم أفكر كثيراً أو أخطط؛ فالأمور التي يخطط لها الإنسان قد لا تحدث، بينما خطة رب العالمين دائماً أجمل. اعتمدت على إحساسي، وشعرت أنه الشخص المناسب، والحمد لله لم يخذلني".

الحسد والخصوصية

وعن نشر صورها مع زوجها مع إخفاء ملامحه، علَّقت نسرين: "أنا أؤمن أن العين حق وأن الحسد موجود؛ فهو طاقة سلبية قد تخرج من شخص يتمنى زوال النعمة أو حتى من شخص يحبك لكنه يركز على ما تعيشه، لكن السبب الأساسي هو أن أحمد لا يحب الظهور الإعلامي أو الأضواء، وهو بطبعه شخص بعيد عن هذا العالم، وكل ما يهمه أن أكون سعيدة وأفضل فنانة وإنسانة".

"روقان".. عودة للغناء بعد غياب

يُذكر أن نسرين طافش عادت إلى الغناء بعد غياب سنوات من خلال أغنية "روقان" التي طرحتها يوم 30 من يوليو الماضي على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، وجاءت من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالي بمصر.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)



أغنية "روقان" جاءت بإيقاع صيفي استعراضي وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأضفى الفيديو كليب أجواء منعشةً تعكس طاقة صيفية أمام البحر مليئة بالبهجة والاستعراضات، وقدَّمت نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».