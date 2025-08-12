العائلة المالكة البريطانية تحتفي بمسيرة الأميرة آن قبل بلوغها 75 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - احتفل الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "إنستغرام" بيوم ميلاد الأميرة آن الخامس والسبعين، الذي سيوافق 15 أغسطس الجاري، وذلك من خلال منشور تضمن مجموعة من الصور واللقطات التي تستعرض محطات مميزة من حياتها ومسيرتها الحافلة بالعمل العام والإنجازات، داخل المملكة المتحدة وخارجها.

محطات بارزة في حياة الأميرة آن

https://www.instagram.com/p/DNN4Sq5sT6h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بدأ منشور احتفاء القصر الملكي بـ الأميرة آن، التي ستبلغ 75 عاماً بعد أيام، بعبارة تهنئة جاءت كالتالي: "يوم ميلاد سعيد. الـ75. اعرف المزيد عن حياة الأميرة الملكية وأعمالها". في دعوة للجمهور لاستكشاف تفاصيل مسيرتها عبر الصور المرفقة.

وجاءت الصورة الأولى في المنشور لتؤكد دور الأميرة آن في دعم شقيقها، الملك تشارلز، في دوره كملك بريطانيا، وذلك من خلال تمثيله في الفعاليات داخل المملكة المتحدة وخارجها، بالإضافة إلى حضورها المناسبات الرسمية والاحتفالية ذات الطابع الدولي والوطني، ثم توالت الصور لتستعرض أكثر مسيرة الأميرة آن.

بداية الارتباط بالعمل العام منذ سن الـ18

بدأت الأميرة الملكية ارتباطها بالعمل العام في 1969، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، حيث شاركت في أول ارتباط رسمي لها بافتتاح مركز للتعليم والتدريب في مقاطعة شروبشاير، ومنذ ذلك الحين، واصلت دعمها للعائلة المالكة البريطانية من خلال تمثيلها في مختلف المحافل، داخلياً وخارجياً، مع التواجد الدائم في المناسبات الرسمية والاحتفالية.

أحد أكثر الجداول انشغالاً في العائلة المالكة

الأميرة آن، معروفة بكونها صاحبة أحد أكثر الجداول المزدحمة بالارتباطات الرسمية بين أفراد العائلة المالكة، فقد نجحت الأميرة الملكية في بناء علاقات قوية ودائمة مع العديد من الجمعيات والمنظمات الخيرية عبر دول الكومنولث.

وفي عام 1970، أصبحت رئيسة لمنظمة Save The Children، قبل أن تنتقل إلى منصب راعية المنظمة في عام 2016، وقد زارت مشروعات المنظمة في عدة دول، من بينها كمبوديا، بوتسوانا، أوغندا، مدغشقر، والفلبين.



مسيرة رياضية متميزة

الأميرة آن لا تكتفي بدورها الملكي فقط، بل هي أيضاً فارسة ماهرة، حيث فازت في عام 1971 ببطولة أوروبا للفروسية في منافسات الفردي، وحصلت على لقب شخصية العام الرياضية من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Sports Personality of the Year)، كما شاركت في دورة الألعاب الأولمبية بمونتريال عام 1976 كعضو في فريق بريطانيا للفروسية.

دور رياضي وطني بارز

تشغل الأميرة آن الآن منصب رئيسة الجمعية الأولمبية البريطانية، كما ساهمت في نجاح ملف لندن لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2012.

الزواج والحياة العائلية

تزوجت الأميرة الملكية من القائد سير تيم لورانس، الذي يشغل حالياً رتبة نائب أدميرال، في 12 ديسمبر 1992، ولديهما ابن وابنة؛ بيتر فيليبس وزارا تيندال، كما لديها خمسة أحفاد: سافانا فيليبس، إيلا فيليبس، ميا تيندال، لينا تيندال، ولوكاس تيندال.

https://www.instagram.com/p/DNIHLS4oJz6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يذكر أن قصر باكنغهام قد نشر صورة جديدة للأميرة آن برفقة زوجها، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، البالغ من العمر 70 عاماً، التقط الصورة المصور الملكي كريس جاكسون قبل مأدبة الدولة في قلعة وندسور في يوليو الماضي التي أُقيمت تكريماً لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة.

ومن الملاحظ في الصورة أن الأميرة آن أجرت تغييراً نادراً في تسريحة شعرها خلال المأدبة الفاخرة، حيث استبدلت بتسريحة شعرها المنتفخة التي اشتهرت بها على مدى خمسة عقود كعكةً أنيقةً.



