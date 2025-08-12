صلاح عبد الله يستذكر مواقف مؤثرة جمعته بـ نور الشريف في ذكرى رحيله العاشرة

مواقف من نور الشريف لن ينساها صلاح عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - كشف الفنان، عن مواقف مؤثرة جمعته بالفنان، الذي تحل ذكرى رحيله العاشرة اليوم الإثنين 11 أغسطس، وذلك خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "‏CBC‏".تذكر الفنان صلاح عبد الله عدة مواقف للراحل نور الشريف الذي اعتبره بمثابة صديقه على حد وصفة أثناء المداخلة قائًلا: "لما مرضت في 2010 مرض أثر على حركتي، وتاني يوم وأنا نايم ومريض لقيت أول حد طبطب عليا ومش ‏عاوز يصحيني وببص عليه لقيت حبيبي وصديقي نور الشريف".‏

وأضاف متذكرًا موقفًا آخر، جمعهما سويًا أثناء تصوير مسلسل الدالي قائلاً: "في أحد أيام تصوير مسلسل ‏الدالي وقبل انتهاء الأوردر، كان عندي عمل آخر في اليوم التالي وكان الأمر بالنسبة لي صعب، فاعتذرت عن عدم الحضور، ولقيت نور ‏الشريف زعل ومشي، ولما طلبت منه العودة للتصوير وإني هعمل محاولة مرة أخرى مع الإنتاج الثاني رجع في ثوان، وكمان اعتذرلي".‏

صلاح عبد الله: "نور الشريف كان سببًا فى ظهور نجوم كثيرة"

View this post on Instagram A post shared by CBC Now (@cbcnow)

نور الشريف في ‏سطور

تزوج بوسي بعد قصة حب ملحمية

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»

ولفت صلاح عبد الله إلى أن نور الشريف كان سببًا فى ظهور نجوم كثيرة فى التأليف والتمثيل والإخراج منهم مخرجين كبار مثل داوود ‏عبد السيد، محمد خان، عاطف الطيب، محمد النجار وسمير سيف، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل أستاذ كبير وفيلسوف ووطني جدًا، ‏كما ألقى قصيدة مؤثرة في وداع نور الشريف خلال مداخلته بالبرنامج.‏قد تحب قراءة.. في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الدراما التي لا تنطفئوُلد محمد جابر محمد عبد الله الشهير بـ نور الشريف في 28 أبريل 1946 بحي السيدة زينب، ليفقد والده وهو رضيع وتتركه ‏والدته ليعيش في كنف عمه.تحولت مأساته الشخصية إلى وقود للإبداع عندما اكتشف حقيقة اسمه في المدرسة، ليتخذ لاحقاً اسم "نور ‏الشريف" تشبهاً بالفنان عمر الشريف، ويسطع نجمه في سماء الفن.تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز، ليبدأ ‏رحلة فنية استثنائية قدم خلالها أكثر من 150 عملاً بين السينما والدراما، منها 7 أفلام دخلت قائمة أفضل مئة فيلم مصري مثل "الكرنك" ‏و"سواق الأتوبيس" و"عمارة يعقوبيان"، كما برع في تجسيد الشخصيات التاريخية في مسلسلات مثل "رجل الأقدار" و"هارون ‏الرشيد".وتزوج نور الشريف من الفنانة بوسي عام 1972 بعد قصة حب ملحمية، أنجبا خلالها ابنتيهما ‏سارة ومي. واستمرت قصة الحب بين نور وبوسي حتى انتهت بلحظة وداع مؤثرة عندما وقفت بوسي إلى جانبه في معركته الأخيرة مع ‏سرطان الرئة الذي أودى بحياته في 11 أغسطس 2015.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»«الخليج 365 فن»