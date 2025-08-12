عمرو يوسف يشعل أجواء العرض الخاص لفيلمه الجديد: قولوا درويش بصوت عالي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - أقيم مساء اليوم الاثنين 11 أغسطس، العرض الخاص لفيلم "درويش" في أحد المولات التجارية بمصر، وذلك بحضور أبطاله، ومن بينهم الفنان عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال وآخرين وبالإضافة إلى مخرج العمل وليد الحلفاوي.

كما حرص على الحضور عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني من بينهم الفنان والمؤلف أيمن وتار، والإعلامية سهير جودة.

أعدته للنشر: آية الزيني

هذا ما طلبه عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم "درويش"

عقب وصول النجم عمرو يوسف للسجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلمه الجديد "درويش"، حرص على تجميع كل النجوم المشاركين في الفيلم وأيضًا صناعه، لالتقاط الصور التذكارية، وأثناء ذلك طلب من الحضور ترديد اسم الفيلم بصوت مرتفع، قائلا: "قولوا ورايا بصوت عالي.. درويش"، هذا الأمر الهب حماس الجميع فتعالت الضحكات، والتصفيق الحاد.

ترحيب حار

أما النجمة دينا الشربيني، حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية، إلى جانب إجراء اللقاءات الإعلامية مع عدد من القنوات، وأثناء ذلك رأت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين لتذهب لها سريعًا، وتقوم باحتضنها بحرارة شديدة، وسط حالة من السعادة من قبل الحضور الذين تفاعلوا مع هذه اللقطة لكونها نالت على إعجابهم.

فيلم "درويش".. قصته وأبطاله

ينتمي فيلم "درويش" إلى الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار الأربعينيات، حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)



فيلم "درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين.



