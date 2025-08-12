القصة الكاملة لمسلسل ياسر جلال للعدالة وجه آخر

جريمة قتل تهدد عائلة ياسر جلال

أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر"

"جودر 2".. آخر أعمال ياسر جلال الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - قارب الفنانعلى الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل "" الذي يخوض به أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، والذي يأتي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، ويُعد من الأعمال الدرامية المنتظرة التي تجمع بين الإثارة والتشويق الاجتماعي.تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، متزوج من داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.يمكنكِ قراءة.. كرارة وفهمي وياسر وزينة وكندة أبرز نجوم دراما المنصات قريباًوتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.مسلسل "" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن إنتاج محمد مشيش ويأتي من بطولة: ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد يحيى مورو في ثاني تجاربه بالإخراج بعدما قدم مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد.قدّمآخر أعماله، مسلسل "" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025. وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.يمكنك قراءة أيضاً.. ياسرجلال وحسين فهمي في فيديو عن شخصية شهريار ومن قدمها أفضلودارت أحداث مسلسل "" في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».