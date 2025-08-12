ابنة سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة.. أصبحت شابة

نضوج مُبكر يثير الدهشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:06 صباحاً - في ظهور جديد فاجأ الجمهور وأثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خطفت تاليا، ابنة الفنانة اللبنانية، الأنظار خلال حضورها حفل زفاف ابن خالتها سابين نحاس، الذي أُقيم مؤخراً في أجواء عائلية مميزة، وجاء ذلك بعدما نشرت سيرين صوراً مع عائلتها الصغيرة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" من حفل الزفاف.ظهرت تاليا ابنة سيرين عبد النور التي لم تكمل عامها الـ15 بعد، في الصور التي نشرتها والدتها على، بإطلالة أنيقة وجذابة، عكست نضوجها اللافت، حيث بدت شابة في غاية الجمال والأناقة؛ ما جعل الكثيرين يعبِّرون عن دهشتهم من مدى نضوجها في هذا الوقت القصير، بعدما اعتادوا رؤيتها طفلة في الصور التي تنشرها والدتها بين الحين والآخر.قد تحب قراءة: سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا بالاحتفال بيوم ميلادها وسط أجواء عائلية دافئةوانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لتاليا من الحفل، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع حضورها اللافت، مشيدين بجمالها الطبيعي وشبهها الكبير بوالدتها، وقد علَّق كثيرون على هذا الظهور، معتبرين أن تاليا تسير على خطى والدتها في الأناقة والثقة، وسط تساؤلات من المتابعين عمَّا إذا كانت تنوي دخول عالم الفن مستقبلاً.يُذكر أنطرحت آخر أعمالها الغنائية بعنوان "" خلال شهر يوليو الماضي عبر موقع الـ"يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية، حيث قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب الذي شارك فيه بظهور خاص، الفنان يزن السيد، وجاءت الأغنية من كلمات منير بو عساف. ألحان الدكتور هشام بولس. توزيع باسم رزق. وإخراج الكليب جو بو عيد.كليب "" حمل طابعاً درامياً استعراضياً، وذلك في إطار لايت حيث تؤديدَور صاحبة مصبغة تديرها بطريقة بدائية، بينما يظهر يزن السيد بدَور شخص يأتي لتنظيف ملابسه؛ فتخاطبه سيرين حسب كلمات الأغنية بأنه مغرور ويرى نفسه له تأثير في أي امرأة. وتتطور العلاقة بينهما لتصل إلى زواجهما، ويظهر يزن في النهاية وهو يعمل في المصبغة، بينما تهتم سيرين بطفلهما.يمكنكِ قراءة: لقطات مميزة خطفت الأنظار من حفل زفاف سيليو صعب وزين قطاميوفي سياق آخر، انتهتمنذ فترة من تصوير عمل درامي جديد بعنوان ""، يجمعها بالفنان السوري، وذلك في تجرِبة جديدة تُقدَّم في 6 حلقات، لا تتعدى الحلقة الواحدة الدقيقتين فقط. والعمل من كتابة سارة عطا الله. وإخراج رندة علم. تدور أحداثه ضمن إطار بوليسي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".