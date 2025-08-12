مريم أوزرلي.. نجاح في الدراما التركية دون إتقان اللغة التركية وخيبة أمل عاطفية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:59 صباحاً - تحتفل النجمة التركية مريم أوزرلي يوم 12 أغسطس من كل عام بذكرى ميلادها، ومنذ ظهورها الأول في مسلسل "حريم السلطان" بدورها البطولي السلطانة هُيام، خطفت القلوب بجمالها وخفة دمها، حيث جسدت خلاله دور السلطانة العاشقة التي تدافع عن زوجها وعن أولادها وحقهم في العرش. هذا إلى جانب جمالها الجذاب وموهبتها التمثيلية العالية التي كانت معبر طريق لشهرتها ومسيرتها الفنية.

ولأن حياة مريم أوزرلي صاخبة ومليئة بالأحداث أهلتها للوصول إلى الشهرة والأضواء والعالمية، نستذكر أبرز المحطات المهمة في حياتها في هذا المقال تزامناً مع الاحتفال بيوم ميلادها الذي يوافق اليوم.

نشأتها وبداياتها الفنية

ولدت مريم أوزرلي في مدينة كاسل الألمانية عام 1983، باسم "مريم سارة أوزرلي" لأسرة لديها 4 أطفال، وهي الأصغر بين أخواتها، ووالدها من أصول تركية يُدعى "حسين أوزرلي"، أما والدتها فهي ألمانية تُدعى "أورسولا". عاشت مريم أوزرلي معظم حياتها الأولى في مدينة هامبروغ الألمانية، وبدأت حياتها الفنية بعمر الـ5 سنوات، حيث أُسند إليها دور صغير في مسرحية، ومن هنا بدأت في اكتشاف موهبتها في التمثيل.

https://www.instagram.com/p/CwcSJF1o_7x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CwcSJF1o_7x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CwcSJF1o_7x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تخرجت في إحدى مدارس تعليم التمثيل والمسرح بألمانيا، لتشارك بعدها بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات الألمانية، كان أبرزها مسلسل "النائب العام".

نجاح مريم أوزرلي في الدراما التركية من دون إتقان اللغة

بعد مسلسل "النائب العام" الألماني، لم تتلق مريم أي عروض فنية، وعاشت في حالة اكتئاب شديد استمرت ما يقرب من 6 أشهر كاملة، لتُفاجىء بعدها بطلبها في مسلسل "حريم السلطان" الذي يتطلب دور فتاة لا تتقن التركية.

https://www.instagram.com/p/C7D_f9NocCU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7D_f9NocCU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7D_f9NocCU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كان دور "السلطانة هُيام" في مسلسل "حريم السلطان" تميمة الحظ لمريم أوزرلي، حيث حققت من خلاله نجاحاً مذهلاً وأتقنت تمثيل الدور بشكلٍ مميز، خلال الأجزاء الثلاثة التي شاركت فيها.

بسبب نشأتها الألمانية، وقضاء معظم حياتها هناك، واجهت مريم أوزرلي صعوبة في اللغة التركية، فلغتها التركية ليست سليمة إلى حدٍّ كبير، وهو ما عرضها للنقد والسخرية كثيراً خلال الفترات الأخيرة.

يمكنك الاطلاع أيضاً على الحسد.. مسلسل تركي منتظر في الموسم القادم بطولة أوزغو نامال

حياة مريم أوزرلي العاطفية

https://www.instagram.com/p/Cq0ZB3jI9xj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cq0ZB3jI9xj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cq0ZB3jI9xj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لأن الجميلات ليس لهن حظ في الحب، فإن مريم أوزرلي عانت من الحظ السيىء بشكلٍ دائم في الحب، فالشخص الأول في حياتها رجل الأعمال التركي، جان أطاش، انفصلت عنه عام 2013 خلال فترة حملها في ابنتهما الأولى "لارا"، وكان سبب انفصالها عنه عدم رغبته في إنجاب طفل بهذا الوقت.

بعد انفصالها عن حبيبها جان أطاش، أنجبت مريم أوزرلي ابنتها الأولى "لارا" لتتولى هي تربيتها بمفردها وتقوم بدور الأب والأم في آنٍ واحد.

خلال عام 2015 بدأت مريم أوزرلي علاقة عاطفية مع رجل الأعمال التركي، ألب أوزجان، لتستمر هذه العلاقة لمدة عامين، وتضع نهايتها بعد عدة أزمات جمعت بين الحبيبن، أبرزها غيرة ألب أوزجان عليها.

حاولت مريم الانتحار مرتين بحسب ما أوضحت خلال أحد الأحاديث الصحفية لها، وكانت إحدى المرات بعد انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال التركي جان أطاش، لتخضع بعدها لعلاج نفسي لفترة طويلة.

تابعي أيضاً مسلسل جديد لعفراء ساراتش أوغلو مستوحى من فيلم لجيم كاري

أعمال مريم أوزرلي الفنية

https://www.instagram.com/p/DEJ9Hs2I7pT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEJ9Hs2I7pT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEJ9Hs2I7pT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قدمت مريم أوزرلي مسلسل "ملكة الليل" عام 2015 الذي شارك في بطولته النجم التركي، مراد يلدريم، الشهير باسم "أمير"، ولكن لم يحقق هذا المسلسل أي نجاح يُذكر.

كما شاركت في بطولة فيلم تركي واحد وهو "جرح أمي" عام 2016، مع الممثل التركي، أوزان جوفان، الذي جسد دور "رستم باشا" في مسلسل "حريم السلطان".

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

حصلت مريم أوزرلي خلال مشوارها الفني التركي القصير جداً في تركيا، على عشرات الجوائز، منها أفضل ممثلة في مهرجان الفراشة الذهبية.

بشكلٍ عام، تعتبر مريم أوزرلي مثالاً للمرأة القوية التي واجهت العديد من التحديات في حياتها الشخصية والمهنية، واستطاعت أن تتغلب عليها وتحقق النجاح.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».