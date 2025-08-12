إيمان الحسيني تشوق جمهورها لمسرحيتها الجديدة OKADA

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - من خلال فيديو تشويقي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أعلنت الفنانة إيمان الحسيني عن مسرحيتها القادمة، وهي بعنوان "OKADA"، وظهرت هي وفريق العمل وهم يؤدون وصلات غنائية واستعراضية، والتي ستبدأ عروضها من 4 سبتمبر 2025.

وعلّقت إيمان الحسيني وكتبت: "الآن على يوتيوب، الإعلان الرسمي لمسرحية أوكادا، شوفوه الحين على قناة كتويل في يوتيوب، المسرحية للمخرج شملان النصار، وللكاتب جاسم الجلاهمة، وللمنتج عبدالله عبدالرضا، الإعلان إخراج: رضا محمد، إضاءة وتصوير: محمود الحوساني، ألحان: عبدالسلام محمد، كلمات وتوزيع: عبدالله العماني، ميكس وماستر: صهيب العوضي".

مسرحية "OKADA"

عمل درامي قادم لـ إيمان الحسيني

آخر أعمال عرضت للفنانة إيمان الحسيني

و"" هي مسرحية جديدة من بطولة الفنانة إيمان الحسيني، الغالية، جلنار، روان العلي، مشاري القبندي، عبدالله عبدالرضا، طلال باسم، محمد المنصوري. ومن ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة.هذا وتواصل الفنانةتصوير مشاهدها من مسلسل "أعوام الظلام"، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما، إذ تدور أحداث العمل حول قصة حقيقية عاشها المواطن الكويتي بدر المطيري، الذي حُكم عليه ظلماً بالسجن لمدة سبع سنوات، قبل أن تكتشف براءته في نهاية المطاف. وقرر بدر توثيق معاناته وتحويلها إلى عمل درامي كامل يحمل تفاصيل ما مرّ به، بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني، وسرد فيه وقائع قصته؛ منذ لحظة القبض عليه وحتى إعلان براءته وخروجه من السجن، وسيُعرض العمل على منصة "شاشا"، ويُعد هذا العمل من أضخم إنتاجات منصة "شاشا" لعام 2025، وسيتم عرضه في شهر رمضان ضمن أعمال الدراما الرمضانية 2026، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: حمد العماني، نايف البحر، خالد البريكي، عبدالله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبدالعزيز مندني، فاطمة البصيري، حسن عبدال، انتصار، فيصل العميري، روان العلي، أحمد سعيد، وآخرون، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر المطيري، صاحب الرواية والقصّة الأصلية.وكانت الفنانةقد شاركت بالموسم الرمضاني بمسلسل "أم أربعة وأربعين"، الذي تم تصويره بالرياض، من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة: الفنانة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبد الله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

كما خاضت مؤخراً تجربة جديدة لها؛ حيث شاركت بتصوير فيديو كليب لأغنية "وقعتك سودا"، للفنان علي كاكولي باللهجة المصرية، وكان هنالك ظهور خاص لها وأيضاً للفنانة في فؤاد، والأغنية من إخراج أحمد عبد الواحد، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان كريم محسن، وغناء الفنان علي كاكولي، والتي تقول كلماتها:

شكلك يظهر نسيت عمايلك السودا

راجع عامل عبيط ده وقعتك سودا

بقى جاي بكلمتين عايز تكلفتني

مابقاش ياكل خلاص راجعة مرفوضة

الباب خُده في إيديك وإوعى تيجي تاني

لأحسن أسَيّب عليك ساعتها أنا لساني

وهقول كلام كتير يقل من قيمتك

لو عندك دم روح وامشي وانساني

مش عايز أشوف وشك

ولا عايز أقول اسمك

أنا قلبي شال منك

وده من زمان

ولا ليك مكان جنبي

ورماك خلاص قلبي

لا فارق عياط عندي عيط كمان.

وأيضاً شاركت بمسرحية "صُنع في الكويت"، من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني، محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، ليلى الرندي، بالإضافة إلى آخرين.

ومسلسل "مناير وأربع كناين"، من بطولة الفنانة نورالدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادةالكندري، وأسرار دهراب.

