حسين الجسمي يقدم بلاغًا للنائب العام في مصر بتهمة التشهير والابتزاز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - تصدر اسم الفنان حسين الجسمي ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد ملحن وصاحب شركة شهيرة للصوتيات بتهمة التشهير والقذف وتزوير أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بهدف ابتزازه والحصول على مبالغ مالية ضخمة.

تفاصيل أزمة حسين الجسمي

أكد محامي حسين الجسمي في بلاغه أنه فوجئ في مايو الماضي بمنشورات على صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مملوكة للمشكو في حقه تسيء إلى موكله الفنان حسين الجسمي وسمعته الفنية، وتزعم سرقته لحنًا مملوكًا له، بالإضافةإلى ذلك قام بنشر شهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية دعمًا لهذه الإدعاءات.

كما أشار في البلاغ إلى أن الشهادة المنسوبة للجمعية مزورة ومصطنعة، خاصةً وأن رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل صرح في وقتٍ سابق بأنها لا تمت للحقيقة بصلة، وأن ما جرى يعتبر تزوير صريح.

وأوضح محامي الجسمي أنه تقدم في يونيو الماضي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ضد الصفحة حيث جرى استدعاء المشكو في حقه وفحص هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات محل البلاغ على حسابه الشخصي.

أحدث أعماله الغنائية

يُشار إلى أن حسين الجسمي طرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة الماضية بشكلٍ مختلف حقق نجاح جماهيري ورواج كبير، حيث يتم إصدار كل أسبوع أغنيتين من أغاني الألبوم، وكانت البداية مع أغنية مستنيك لبسنت شوقي ومحمد فراج ثم أنا والقمر مع ليلى زاهر وهشام جمال.

حسين الجسمي يرزق بمولود جديد

في سياقٍ آخر، كان الفنان الإماراتيقد رُزق مؤخرًا بمولود جديد، واحتفل بهذه المناسبة من خلال نشر دعاء يبارك من خلاله المولود، كاشفاً عن الاسم الذي اختاره له، هذا من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث اختار له اسم "زايد"، وكتب دعاء مباركاً به المولود حيث قال: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".

