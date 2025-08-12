غموض وإثارة في أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. هذا ما حدث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - شهدت الحلقات الثلاث الأولى من حكاية "فلاش باك"، أولى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، العديد من الأحداث المثيرة والغامضة التي حبست أنفاس المشاهدين؛ حيث تأخذنا أحداث الحكاية في رحلة متداخلة بين الحب، الفقد، الذكريات، وتلاعبات الواقع والزمان، وكل حلقة تضيف بعداً جديداً في الأداء الدرامي والتشويقي.

الحلقة الأولى: لحظة الفاجعة وشرارة الغموض

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

مساء رأس السنة، يُستدعى المصور الجنائي زياد الكردي (أحمد خالد صالح) إلى فيلا فاخرة لالتقاط صور مسرح جريمة قتل غامضة، يلفت انتباهه أنها مرتبطة بفكر منافٍ للأخلاق، يعود إلى المنزل ليُهدي زوجته مريم (مريم الجندي) لوحة فنية قيمة تعويضاً عن غيابه، لكن فرحتهما انقلبت بوفاتها المفاجئة في حادث دهس.



يمكنكِ قراءة: ما تراه ليس كما يبدو... مسلسل جديد من 7 حكايات وهؤلاء أبرز أبطاله

بعد عامين، نرى زياد محطماً نفسياً، يحاول الأهل وتدخلات الطبيب النفسي مساعدته على تجاوز أزمته، بينما تقترح عليه العائلة لقاء فتاة جديدة، ليلى (آية عبد الرازق)، ترفضه في البداية، أما اللحظة الفارقة كانت عودة حساب مريم على "فيسبوك" إلى العمل بشكل مفاجئ، قبل أن يرى أنها "أونلاين"، لتنتهى الحلقة وسط حالة من الإثارة والغموض الشديد.

الحلقة الثانية: تداخل الواقع والخيال

وفى الحلقة الثانية، يكتشف زياد أن حساب زوجته عاد للنشاط بصورة مفاجئة بعد سنتين من وفاتها، فيحاول فتح هاتفها المهشم ويصل لصديقه خبير السوشيال ميديا، الذي يؤكد أن الحساب مغلق منذ الوفاة، ليبدأ زياد في مراسلة حساب مريم، ويحاول معرفة هويته، فيسألها: "إنتي مين؟" فترد: "إنت اللي مين وعايز إيه؟".

يقرر زياد الاتصال بالحساب عبر ماسنجر، لكنها ترفض الرد، ثم فجأة ترد، ويُصدم زياد عندما يسمع صوت مريم الحقيقي! في محاولته لفهم ما يحدث، يبدأ زياد في مشاهدة فيديوهات عن الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات التي تسمح بتقليد الأصوات. يخبره صديقه خالد بأن "الصوت لا يمكن تقليده بدقة 100%"، ويطلب منه الاستمرار في الحديث مع الطرف الغامض.

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

اقرئي أيضاً: أفضل 5 أفلام درامية تعكس جوهر الإنسانية.. تعرفوا إلى أحداثها

تظهر لقطات فلاش باك، تُظهر أول لقاء بين زياد ومريم، يبدو الحب وكأنه بدأ بلحظة تصويرية، يعود زياد للتواصل مع "مريم" عبر ماسنجر، فيسألها: "إنتي مريم زيدان الرسامة؟" فتجيب: "آه"، لكنه يكتشف أنها لا تعرفه إطلاقاً، فيطلب منها رسم صورة الفتاة الناجية من الحريق كـ"بورتريه"، فتوافق مقابل مبلغ مالي، وترسل له عنوان مكتبة في مصر الجديدة للقاء وتسليم اللوحة.

لكن عندما يذهب في الموعد، يفاجأ أن المكتبة مغلقة منذ سنوات، يتصل بها، فترسل له موقع مطعم تقيم فيه حفل يوم ميلاد، لكنه لا يجدها، والحفل انتهى، وعندما يتصل بها مرة أخرى، تدعوه للقاء في كافيه، عند وصوله؛ يرى فتاة تشبهها من الخلف، لكن يتبين أنها ليست هي، ويكتشف أن الحادثة التي تتحدث عنها وقعت عام 2018، بينما هو في 2024، لتتصل به مريم فيديو كول، فيراها في نفس المكان لكنها غير موجودة، ليسقط على الأرض.

الحلقة الثالثة: تصاعد التشويق وكشف أسرار قاتمة

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

الحلقة الثالثة جاءت أكثر إثارة وتشويقاً. تتكرر الاتصالات بين زياد ومريم، ليبدأ بها بسرد أحداث مستقبلية عنهما، ما يعمق من الشعور بالغرابة، حيث يحاول زياد مشاركة تلك الرؤى مع ابن عمه، الذي يغضب ويطلب منه الابتعاد، فيعود للجوء إلى المهدئات، فيما جاءت ذروة الحلقة كانت خلال مكالمة فيديو: تظهر مريم، وتقترب منها سيارة تعرّف زياد أنها نفس السيارة التي دهستها وقت وفاتها.

قد تحبين قراءة: نسرين طافش لـ الخليج 365: زوجي خطف قلبي وربنا جمعني به دون تخطيط

وفي تصاعد خطير، يظهر مروان (خالد أنور) للمرة الأولى، وهو يقود السيارة التي ارتبطت بذاكرة زياد كوسيلة قتل زوجته، ما يصدمه بشدة، ويحاول تحذير مريم من هذا الشخص، لكنها تغلق الخط غاضبة، وتؤكد له أن مروان هو حبيبها الحالي، وترفض تدخله، وفي محاولاته لفهم حقيقة مروان، تواصل زياد مع صديقة مريم، التي أكدت له أن مروان كان حبيبها السابق، وكان يعاملها بعنف، وقد انفصلت عنه بسبب سلوكه المؤذي.

مع ازدياد الشكوك، بدأ زياد في تعقب مروان، وطلب من صديقه خالد البحث خلف حسابه المزيف على السوشيال ميديا، وأوصاه بعدم إبلاغ سامح بأي شيء، وبالفعل، وضع زياد خطة لاستفزاز مروان برسائل متكررة حتى يفتح الحساب، الحلقة انتهت بمكالمة مهمة من رانيا، شقيقة مريم، التي أكدت له أن مروان كان سبب ألم كبير لشقيقتها، وقد حررت ضده محضراً بعد تعرضه لها.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج كريم أبو ذكري، ومكوّن من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، وتم الانتهاء من تصوير أول 3 حكايات، فيما يتواصل تصوير باقى الحكايات.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".