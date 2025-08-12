في غياب ديفيد وفيكتوريا بيكهام: بروكلين ونيكولا يعيدان تبادل عهود الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:16 مساءً - في خطوة رومانسية قام بها الزوجان بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، لتأكيد أواصر الحب بينهما والكشف عن استقرار حياتهما الزوجية، قام الثنائي بتجديد تبادل عهود الزواج مرة أخرى، بعد مرور أكثر من عام على زفافهما الفاخر الذي شغل وسائل الإعلام العالمية. ولكن هذه المرة في غياب ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا؛ ليعود من جديد ما تردد بشأن الخلافات بين الجانبين تتصدر المشهد الإعلامي مجدداً.

نيكولا بيلتز وبروكلين بيكهام: عروس وعريس في ثوبٍ جديد

من خلال حساب كلٍ منهما على إنستغرام، شارك بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز العديد من الصور من حفل تجديد عهود زواجهما، يوم أمس الإثنين 11 أغسطس، وذلك بعد أيام قليلة من إقامة الحفل الذي كررا فيه كلمة "أوافق" يوم 2 أغسطس.

وقد ظهر بروكلين في الصور وهو ينظر إلى زوجته بحب، ويقبّلها على خدها، ويقف بجانبها على الشرفة. فيما ارتدى الزوجان ملابس زفاف أنيقة احتفالاً بهذه المناسبة.

وقد علّق كلٌّ من الزوجين على الصور التي تشاركا نشرها سوياً؛ حيث كتب بروكلين تعليقاً قال فيه: "ستظلين فتاتي إلى الأبد". فيما كتبت نيكولا تعليقاً قالت خلاله: "في كل حياة".

وكان مصدرٌ مُقرب من الزوجين قد صرّح لـ"People" في وقتٍ سابق، بأن الحفل كان: "تكريماً للحب والالتزام اللذين بنياهما معاً على مَر السنين، ولخلق ذكرى ستبقى في ذاكرتهما للأبد". ثم صرح بروكلين بأن الحدث كان جميلاً.

بروكلين بيكهام وزوجته يغيبان عن حضور الاحتفال بميلاد ديفيد بيكهام

جاء تغيب ديفيد وفيكتوريا بيكهام وباقي الأسرة عن حفل بروكلين ونيكولا في ظل ما يتردد حول وجود خلافات وتوترات بين الجانبين؛ حيث تغيب بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز عن الاحتفال بيوم ميلاد ديفيد بيكهام الـ50، وفي ذلك الوقت تشكلت العديد من علامات الاستفهام عن سبب هذا الغياب، وهل يعود إلى وجود توترات بين الأسرتين، أم لسببٍ آخر غير معلوم؟

على الرغم من صدور العديد من التقارير حينها، التي وضحت سبب غياب الزوجين بروكلين بيكهام و نيكولا بيلتز اللذين تلقيا دعوة لحضور حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام، والتي أشارت لوجود خلاف بين الزوجين وعائلة ديفيد بيكهام، إلا أن مصدراً أخبر موقع People بأن سبب عدم حضور بروكلين ونيكولا للحفل هو صديقة روميو بيكهام، دي جي كيم تورنبول، 24 عاماً، والتي يقول المصدر إنها كانت مرتبطة سابقاً ببروكلين.

وقال المصدر: "لم يرغب بروكلين في التواجد معها في نفس المكان، وقد أخبر والده بذلك. لكن ديفيد فضّل وجود كيم هناك على نيكولا". ويضيف مصدر آخر: "بروكلين وكيم يعرفان بعضهما البعض من الماضي، وعائلته تعلم أنه لا يشعر بالراحة معها".

كما طفت أيضاً تقارير إخبارية تكشف السبب الحقيقي وراء تغيُّب بروكلين وزوجته عن حضور الحفل، الذي جمع أفراد الأسرة جميعهم والعديد من النجوم والمشاهير. وفي منشورٍ حديث على إنستغرام، ردّ كروز، شقيق بروكلين الأصغر، على أحد المعلقين قائلاً: "بروكلين وكيم لم يتواعدا قط". كما صرّح مصدر للمجلة أنهما لم يتواعدا أبداً.

