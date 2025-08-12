إثنان وثلاثون ملاكمًا من ثماني عشرة دولة يشاركون في الجولة الثّالثة من بطولة “WBC Boxing Grand Prix”في الرياض

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان دور ربع النهائي من بطولة “WBC Boxing Grand Prix” العالمية، والتي تقام في يوم واحد في “Kingdom Arena” بمشاركة 32 ملاكمًا يمثلون 18 دولة، وذلك في حدث استثنائي يقيمه المجلس العالمي للملاكمة بالشراكة مع موسم الرياض.

ويشهد الجمهور 16 نزالًا مثيرًا بنظام خروج المغلوب، ضمن أربع فئات وزنية معتمدة تشمل وزن الريشة، والوزن الخفيف الفائق، والوزن المتوسط، والوزن الثقيل، وسط تنظيم احترافي يعكس مكانة المملكة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية.

وكانت المرحلة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في أبريل الماضي بالرياض، قد شهدت مشاركة 128 ملاكمًا من مختلف دول العالم، حيث قدّموا نزالات قوية لاقت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا. وقد عكست تلك الجولة الحماس الكبير الذي تحظى به رياضة الملاكمة في المملكة، ورسّخت حضورها كأحد أهم المحطات على الأجندة الرياضية الدولية. فيما جاءت المرحلة الثانية في يونيو الماضي، حيث شارك فيها 64 ملاكماً صاعداً.

وجاء تنظيم البطولة بالشراكة مع موسم الرياض ليبرهن على قدرة المملكة في استضافة فعاليات رياضية كبرى بمعايير عالمية، إذ شهدت الجولتين السابقة تغطية إعلامية واسعة، واعتُبرت نقطة انطلاق لمشروع طموح يهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كعاصمة للملاكمة العالمية.

ويُنتظر أن يحظى هذا الحدث بحضور جماهيري واسع، حيث تُطرح التذاكر مجانًا عبر تطبيق ويبوك، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من عشاق الملاكمة من حضور المنافسات ومتابعة أبرز المواهب الصاعدة على مستوى العالم.