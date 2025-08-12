إيما ستون تتحدث عن استعانتها بشعر مستعار أثناء تجربة حلق شعرها بالكامل.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:03 مساءً - في اعتراف مفاجئ، كشفت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين إيما ستون، أنها ارتدت شعرًا مستعارًا لفترة طويلة، بعدما قامت بحلق شعرها بالكامل من أجل دورها في فيلمها القادم Bulgonia، التجربة التي جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

إيما ستون تحلق رأسها من أجل فيلم "Bulgonia"

Emma Stone felt super bad about having to keep her new look a secret. https://t.co/zzaPuIPcIH pic.twitter.com/nmVWO1yVKb — E! News (@enews) August 12, 2025

— E! News (@enews)



ستطل الفنانة إيما ستون، البالغة من العمر 36 عامًا، على الجمهور قريبًا من خلال فيلم Bulgonia، المقرر عرضه في 31 أكتوبر القادم، إلى جانب جيسي بليمونز وأيدان ديلبيس. والذي يتم تصويره منذ شهور.

مشهد حلاقة الرأس كان جزءًا مهمًا ضمن أحداث الفيلم، وقد تم تصويره في بلغاريا حيث تم اختطافها هُناك وأوضحت ستون في لقاء حديث أنها اضطرت لإبقاء الأمر سرًا، وكانت ترتدي شعرًا مستعارًا، وذلك حتى لا تكشف أي من تفاصيل الفيلم، كما أكدت أنها شعرت بالتحرر بسبب هذه الخطوة الجريئة.

ووصفت التجربة قائلة: "لا يوجد شعور أفضل من هذا. الاستحمام الأول بعد حلاقة رأسك، إنه لأمر مذهل".

وعلى جانب آخر وبالرغم من حماسها، اعترفت ستون بأنها بكت بعد التغيير، إذ ذكّرها ذلك بفقدان والدتها شعرها أثناء علاجها من سرطان الثدي.

بينما علقت كريستا ستون، والدة إيما، على القرار قائلة: "أدعمها جدًا على هذه القرار"، وأكملت مازحة: "أنا غيورة جدًا. أريد أن أحلق رأسي مرة أخرى مثلها".

جينيفر لورانس ومدى دعمها لقرار إيما ستون

دعم أصدقاء إيما ستون قرارها عندما أخبرتهم به، أما عن النجمة العالمية جينيفر لورانس، الصديقة المقربة لـ إيما ستون، لم تكن متحمسة في البداية للفكرة، ولكن رأيها تغير بعدما رأتها، وعلقت: "بصراحة، بدت جميلة. لقد نجحت في الأمر".

فيلم "Bulgonia"

Emma Stone Shares She Secretly Went Bald https://t.co/SUGCJ27SzB — E! News (@enews) August 12, 2025

— E! News (@enews)



فيلم "Bulgonia" يأتي من نوعية الأفلام التي تعتمد على الدراما والأكشن، ويأتي من إخراج برادي كوربيرت، ومن بطولة إيما ستون، جيسي بليمونز، أيدان ديلبيس.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية إيما التي يتم اختطافها على يد مجموعة خارجة عن القانون غامضة. الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

