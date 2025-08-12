تفاصيل ظهور علا رشدي في مسلسلي بنج كلي والعند

علا رشدي طبيبة أطفال في "بنج كلي"

دراما إنسانية في "العِند"

علا رشدي تعود للدراما بعد غياب أكثر من عام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:14 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى الدراما التلفزيونية، حيث تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، وهما "بنج كلي" و"العند" .وتُكثف جهودها خلال مرحلة التحضيرات، كون كلّ تجربة لها ملامحها ومواصفاتها ومتطلباتها، ومن المُقرر عرضهما عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن موسم مسلسلات رمضان 2026.التجربة الأولى لـ علا رشدي، هي مسلسل "بنج كلي"، التي تُشارك في بطولته إلى جانب سلمى أبو ضيف، ودياب، وكمال أبو رية، والعمل تأليف محمد سليمان عبد المالك،وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، حيث تُجسد خلال الأحداث شخصية طبيبة أطفال تُدعى "أمنية"، تواجه تحديات مهنية وإنسانية، وسط أجواء مشحونة بالتشويق داخل المستشفى.وإلى جانب هذا المسلسل، تواصل التحضير لمسلسل "العند" الذي يجمعها بالفنان أحمد حاتم، والسورية مرام علي، حيث تُجسد شخصية فتاة تُدعى "كريمة"، وينتمي المسلسل إلى الدراما الإنسانية المليئة بالمشاعر والأحاسيس المختلفة، والعمل تأليف وإخراج أحمد عادل سلامة.وتعودإلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب أكثر من عامٍ كامل، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فراولة" الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة، وجاء من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف منهم سمر مرسي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج أحمد الدسوقي.ويروي المسلسل رحلة صعود فتاة تدعى "فراولة" ابنة لحارس عقار ولديها قدرة كبيرة على قراءة الفنجان، وتقرر العمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع أكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية واستطاعت أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتصبح خبيرة طاقة شهيرة.

