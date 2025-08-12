البحر الأحمر تكشف أعضاء لجنة تحكيم تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:03 مساءً - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بتحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، حيث تضم 3 أسماء من أبرز النجوم في السعودية ولبنان والمغرب.

أعضاء لجنة تحكيم تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة

وأوضح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، إنّ لجنة تحكيم تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، تضم كلًّا من: السعودي ياسر السقاف، واللبنانية كارمن بصيبص، والمغربي أيوب اليوسفي، معلقة عليها بقولها: "ثلاثة محترفين في الصناعة ينضمون إلى لجنة التحكيم لتقييم أفضل مشروع تقدّمه فرقنا المختارة خلال يومين مخصصّين للكتابة والتصوير، وتقديم أفلامهم القصيرة".

موعد الإعلان عن المشاريع الفائزة

يذكر أنّ النسخة الخامسة من تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، تُقام بالتعاون بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والقنصلية الفرنسية في جدة، والمركز الثقافي الفرنسي، ومن المُقرر الإعلان عن المشاريع الفائزة في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيحصل الفريقان الفائزان على فرصة المشاركة في برنامج سينمائي متخصص في فرنسا عام 2026.

تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"

تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة" هو مبادرة تدعو المواهب الشابة في المملكة العربية السعودية، من الراغبين بدخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين لصناعة فيلم قصير في ظرف يومين فقط، حيث صُمّم التحدي لإثارة حس الفضول والإبداع والابتكار، وتطوير المهارات الإخراجية في جيل الشباب، حيث يُتاح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن. ويُفتح باب المشاركة للفرق المكوّنة من مواهب إبداعية ضمن الفئة العمريّة بين 18 و25 عامًا، بواقع 5 مشاركين في كل فريق كحدّ أقصى، بشرط أن يكون الفريق بقيادة مخرج أو مخرجة من الجنسية السعودية.

يقوم التحدي على صناعة فيلم ضمن موضوع محدد، بشرط أن يتضمن العمل عنصرًا معينًّا أو مشهدًا ما يتم الإفصاح عنه عند بداية التحدي. بعدها تنطلق الفرق المشاركة في سباق مع الزمن لإنتاج وتصوير ومونتاج فيلم قصير يتألّف من ثلاث إلى ست دقائق.

ويُختتم التحدّي بما يسمى “الأيام المهنية” وبعرض الأفلام خلال شهر سبتمبر، مع اختيار وتتويج الفريقين الفائزين. كما يحصل قائد أو قائدة كل فريق على فرصة الفوز بإقامة فنّية للمشاركة في إحدى فعاليات السينما و الإخراج في فرنسا في عام 2026. كما سيتم عرض الفيلمين الفائزين أيضًا ضمن الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



