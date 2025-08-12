بين البحر ودفء الشمس.. هكذا تستمتع هنا الزاهد بأجواء صيف 2025

إطلالات صيفية متنوعة ومبهجة

هنا الزاهد تتحدث لـ"الخليج 365"

قصة وأبطال فيلم "الشاطر"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:03 مساءً - سافرت الفنانةهذا الأسبوع إلىلقضاء عطلتها الصيفية بصحبة عائلتها، حيث حرصت على مشاركة جمهورها أجواء الصيف المبهجة التي تستمتع بها، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بإنستغرام والتي التقطتها على الشاطئ وسط أجواء مشمسة وبحر أزرق صافٍ، إلى جانب استمتاعها بتناول فاكهة البطيخ، ما أضفى لمسة مرحة على لحظاتها الصيفية .ظهرت هنا الزاهد في الصور بأكثر من إطلالة صيفية متنوعة وألوان زاهية مبهجة كشفت عن ذوقها الرقيق في اختيار الملابس الصيفية، ولاقت إطلالات "الزاهد" تفاعلًا من متابعيها ومحبيها بشكل واسع، حيث أشادوا بجمالها العفوي وروحها المرحة، مؤكدين أن طاقتها الإيجابية تزين إطلالاتها في كل مرة.ويأتي سفرإلى الساحل الشمالي حالياً، بعد انشغالها الفترة الماضية بطرح أحدث أفلامها "" الذي يجمعها بالفنانين أمير كرارة ومصطفى غريب والذي يحقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر في مصر والسعودية.كانت قد تحدثت في لقاء سابق خاص مع "" عن حضورها العرض الخاص لفيلم "" في دبي، وقالت: "شخصية كارمن، أو كراميلا التي أقدمها في الفيلم، مش شبهي خالص. ما فيش حاجة عملتها قبل كده شبهها". وأضافت: "كراميلا بنت متسرعة جدًا، وهي سبب كل المصائب اللي بتحصل في الفيلم، هي اللي عملت المشكلة كلها أصلًا!".يمكنك قراءة أيضاً.. هنا الزاهد لـ"الخليج 365": "كراميلا" بعيدة تمامًا عني.. و"الشاطر" تجربة استثنائيةوأشادتبأجواء التصوير وتعاونها مع فريق العمل، قائلة: "كنت مبسوطة جدًا بالكومبو اللي اشتغلنا فيه.. مصطفى غريب خطير، وبحبه جدًا. وكان نفسي من زمان أشتغل مع أمير كرارة".وتابعت: "التلاتة مع بعض عملنا توليفة حلوة، وكان في انسجام حقيقي بيننا قدام الكاميرا وخلفها".وعن ردود فعل الجمهور على الفيلم، قالت "الزاهد": "بتابع طبعًا رد فعل الناس.. الفيلم نجح ما شاء الله في مصر، وإن شاء الله يعجب الجمهور هنا في الإمارات كمان". وأشارت إلى أن العمل يحمل رسالة خفيفة ومواقف كوميدية ممتعة، وهو ما يجعل التجربة قريبة إلى قلوب المشاهدين.فيلم "" من تأليفوكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد القس وإنتاج شركة سينرجي بلس.تابعي المزيد.. هنا الزاهد لـ «الخليج 365»: أتمنى أن يحب جمهور الرياض فيلم "الشاطر" وجديدي القادم مسلسل مختلفتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسد دوره، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره، حيث يواجهان معًا سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرفا على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها، وتشكّل هذه المعرفة نقطة في الرحلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».