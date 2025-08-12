تطورات جديدة في أزمة تعدّي محمود الليثي على أغنية أم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:10 مساءً - شهدت أزمة المطرب الشعبي محمود الليثي، مع أسرة الملحن الراحل سيد مكاوي، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، تطورًا جديدًا، بعد استغلاله ألحان أغنية "يا مسهرني" لـ أم كلثوم، دون الحصول على إذنٍ مسبق، مما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية.
يمكنك قراءة.. لأول مرة.. استحداث شعبة جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد أزمة المؤلفين والملحنين
وأشار غنيم إلى أنه يسعى في الدورة الجديدة، للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربي وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة، كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم، مضيفاً أنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التي نجحت في كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال.
محمود الليثي يستغل لحن أغنية "يا مسهرني"وبدوره، كشف حسام لطفي، المستشار القانوني لـ جمعية المؤلفين والملحنين، خلال حديثه لـ"الخليج 365"، آخر تطورات أزمة المطرب محمود الليثي، موضحًا أنّ الأخير تعاقد على المُشاركة في إعلانٍ تُجاري يُعرض عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يُقدم خلاله أغنية شعبية تحمل اسم "ماتعيش فيها دور المظبوط"، مستغلًا لحن الأغنية الشهيرة لـ أم كلثوم، والتي تحمل اسم "يا مسهرني" ألحان سيد مكاوي. — أم كُلثوم (@Oum_Kulthum)
اسأل عن اللي يقضي الليل
بين الأمل وبين الذكرى
يصبر القلب المشغول
ويقوله نتقابل بكره..#أم_كلثوم#سيد_مكاوي#أحمد_رامي#يامسهرني pic.twitter.com/ESa4WZjuGs
المطالبة بدفع تعويض بقيمة نصف مليون جنيهوأوضح أنّ جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك أسرة سيد مكاوي، كونه لم يحصل على إذنٍ مسبق، دون وضع أي اعتبارات لقانون الملكية الفكرية، لذا تحركت الجمعية بشكلٍ سريع، بما يضمن الحفاظ على حقوق أعضائها سواء المادية أو الأدبية، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق مع محمود الليثي بوقف الإعلان فورًا، قبل طرحه رسميًا للجمهور، فضلًا عن مطالبته بدفع تعويض مادي بقيمة نصف مليون جنيه.
محمود الليثي في نقاشات مستمرة مع الجمعية بشأن التعويضوأكد المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، والتي يترأسها الدكتور مدحت العدل، أنّ محمود الليثي لم يدفع التعويض المادي حتى الآن، ولازال الأمر محل نقاش بين الطرفين، ومن المُقرر الكشف عن آخر التطورات في تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المُقبلة.
أم كلثوم شخصية الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربيةوفي سياق آخر، أعلن المايسترو تامر غنيم، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤخرًا، أن اللجنة التحضيرية العليا للمهرجان، اختارت كوكب الشرق المطربة الراحلة أم كلثوم، شخصية الدورة 33 من المهرجان، وذلك في إطار إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها.
