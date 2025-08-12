تطورات جديدة في أزمة تعدّي محمود الليثي على أغنية أم كلثوم

محمود الليثي يستغل لحن أغنية "يا مسهرني"

المطالبة بدفع تعويض بقيمة نصف مليون جنيه

محمود الليثي في نقاشات مستمرة مع الجمعية بشأن التعويض

أم كلثوم شخصية الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:10 مساءً - شهدت أزمة المطرب الشعبي، مع أسرة الملحن الراحل سيد مكاوي، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، تطورًا جديدًا، بعد استغلاله ألحان أغنية "يا مسهرني" لـ، دون الحصول على إذنٍ مسبق، مما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية.وبدوره، كشف حسام لطفي، المستشار القانوني لـخلال حديثه لـ"الخليج 365"، آخر تطورات أزمة المطرب محمود الليثي، موضحًا أنّ الأخير تعاقد على المُشاركة في إعلانٍ تُجاري يُعرض عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يُقدم خلاله أغنية شعبية تحمل اسم "ماتعيش فيها دور المظبوط"، مستغلًا لحن الأغنية الشهيرة لـ أم كلثوم، والتي تحمل اسم "يا مسهرني" ألحان سيد مكاوي. — أم كُلثوم (@Oum_Kulthum)وأوضح أنّ جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك أسرة سيد مكاوي، كونه لم يحصل على إذنٍ مسبق، دون وضع أي اعتبارات لقانون الملكية الفكرية، لذا تحركت الجمعية بشكلٍ سريع، بما يضمن الحفاظ على حقوق أعضائها سواء المادية أو الأدبية، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق مع محمود الليثي بوقف الإعلان فورًا، قبل طرحه رسميًا للجمهور، فضلًا عن مطالبته بدفع تعويض مادي بقيمة نصف مليون جنيه.وأكد المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، والتي يترأسها الدكتور مدحت العدل، أنّ محمود الليثي لم يدفع التعويض المادي حتى الآن، ولازال الأمر محل نقاش بين الطرفين، ومن المُقرر الكشف عن آخر التطورات في تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المُقبلة.يمكنك قراءة.. لأول مرة.. استحداث شعبة جديدة داخل نقابة الموسيقيين بعد أزمة المؤلفين والملحنينوفي سياق آخر، أعلن المايسترو تامر غنيم، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤخرًا، أن اللجنة التحضيرية العليا للمهرجان، اختارت كوكب الشرق المطربة الراحلة أم كلثوم، شخصية الدورة 33 من المهرجان، وذلك في إطار إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها.وأشار غنيم إلى أنه يسعى في الدورة الجديدة، للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربي وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة، كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم، مضيفاً أنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التي نجحت في كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال.