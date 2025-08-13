صورة من المستشفى.. لبنى عبد العزيز تتعرّض لوعكة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:07 مساءً - تعرضت النجمة السعودية لبنى عبدالعزيز، لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية الكاملة.

لبنى عبدالعزيز تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: ابتسامة وإشارة نصر

وأعلنت لبنى عبد العزيز عن هذا الأمر، عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة لها وهي على سرير المستشفى الذي تتواجد به، دون أن تكشف عن سبب وعكتها الصحية، لكنها حرصت على طمأنة محبيها وجمهورها على حالتها، بعدما ظهرت مبتسمة ابتسامة خفيفة، رافعة إصبعيها بإشارة النصر.

سكرين شوت من "ستوري" الخاص بحساب لبنى عبد العزيز على إنستغرام

"المحامية".. عمل درامي منتظر لـ لبنى عبدالعزيز

على جانب آخر، تخوض الفنانة لبنى عبدالعزيز تجربةً دراميةً جديدةً من خلال مسلسل "المحامية"، الذي يعد أول عمل سعودي من نوعه يستعرض الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.

وقد تصدرت النجمة لبنى عبدالعزيز، الملصق الدعائي للعمل، والذي نشرته منصة "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، حيث ظهرت منفردة ممسكة بكلاكيت التصوير، في لقطة رمزية تعكس تصدرها للمشهد الدرامي بكل قوة وحضور.

وجاء التعليق المرفق بملصق المسلسل محملاً في مضمونه برسالة حماسية جاء فيها: "المحامية - أول دراما سعودية تكشف الحرب الخفية بين العدالة والقلب

.. بدأنا رحلة التصوير.. حتشوفوا قصة ما راح تنسوها"، ما يعكس الطابع الإنساني المشوق الذي يحمله العمل، الذي يفتح نافذة جديدة على القضايا القانونية من زاوية عاطفية عميقة.

المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورةالعمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبد الرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.

مشاركات درامية سابقة

وعُرض للفنانة لبنى عبدالعزيز مؤخراً مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرّب عن قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحدث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشر عاماً لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)



كما عُرض لها أيضاً الفترة الماضية، مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادةالملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمةالشريف.



يمكنكم قراءة.. بأدوار جديدة ومختلفة.. نجمات سعوديات في صدارة السباق الدرامي الخليجي



