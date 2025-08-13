عمرو يوسف يرد على شائعات انفصاله عن كندة علوش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:07 مساءً - تصدرت أنباء انفصال الفنان عمرو يوسف عن زوجته الفنانة كندة علوش خلال الأيام الماضية، وذلك بعد غيابها عن حضور العرض الخاص بفيلمه الجديد "درويش".

حقيقة انفصال عمرو يوسف وكندة علوش

أكد عمرو يوسف في تصريحات صحفية أنه فوجئ بتداول خبر انفصالهما عبر السوشيال ميديا، وأشار إلى أنه في البداية لم يهتم بمثل هذه الشائعات، التي تلاحقه هو وزوجته من حين لآخر.

لكنه فوجئ هذه المرة بتفاعل كبير حول خبر الانفصال، لدرجة أن عدداً كبيراً من الجمهور عبروا عن استيائهم من خبر الانفصال، وأكد للجميع أن حياتهم الأسرية هادئة ومستقرة ولا يوجد ما يشوبها أو يعكر صفوها.

يشار إلى أن عمرو يوسف يعيش الآن حالة من الانتعاش الفني بعد عرض أحدث أعماله السينمائية "درويش" في دور العرض السينمائي، وأقيم مؤخراً العرض الخاص للفيلم في أحد المولات التجارية بمصر، وذلك بحضور أبطاله، ومن بينهم الفنان عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال وآخرون بالإضافة إلى مخرج العمل وليد الحلفاوي، كما حرص على الحضور عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني من بينهم الفنان والمؤلف أيمن وتار، والإعلامية سهير جودة.

فيلم "درويش"... قصته وأبطاله

ينتمي فيلم "درويش" إلى الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار الأربعينيات، حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يقدم نموذجاً مختلفاً يحمل طابعاً إنسانياً ومثيراً.

فيلم "درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.

